Reciclaje y premios: la Municipalidad de Santa Fe presentó el programa Amigos del EcoPunto

Premia a los vecinos de santa Fe que separan sus residuos y acercan los materiales reciclables a los Ecopuntos con recompensas varias

26 de febrero 2026 · 13:12hs
La Municipalidad de Santa Fe continúa impulsando la separación en origen y la gestión responsable de residuos. Para continuar en esta línea, se lanzó el programa “Amigos del EcoPunto”, donde los vecinos pueden llevar sus materiales reciclables y acceder a premios sustentables.

Los EcoPuntos son espacios destinados a la recepción de residuos reciclables limpios y secos –como papel, cartón, plástico, metal, vidrio, telgopor y aparatos eléctricos y electrónicos en desuso– que se reciben con atención personalizada todos los días con turnos de atención y contenedores disponibles en diversas zonas urbanas.

El intendente Juan Pablo Poletti señaló: “Desde que iniciamos la gestión impulsamos el compromiso por una Santa Fe más limpia. Dentro de este compromiso realizamos todas las acciones pertinentes desde el municipio para contagiar a los ciudadanos y que separen la basura para poder reciclar. Hay que contagiarlos para que sean amigos del EcoPunto y que puedan llevar sus residuos a cada uno de ellos”.

El secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, explicó: “Al sistema de EcoPunto lo fuimos ampliando durante la gestión del intendente Poletti y llevamos 13 puntos en total con atención al público. Dentro de estos últimos, se agregaron en barrios como Las Flores, Centenario y El Pozo”.

Vecinos de Santa Fe con aportes a la sustentabilidad

Además, agregó: "Con este programa estamos sumando nuevas políticas para tratar de incentivar un poco más el uso de estos EcoPuntos con este sistema de premios”. Y detalló: “En el EcoPunto, con su DNI, se le va a dar un carné para que uno pueda ir sumando diferentes puntajes. Además, se encuentran allí las bibliotecas circulares, donde los vecinos pueden traer libros que ya no usan en casa y donarlos para que la gente que vaya a los parques o a las plazas, puedan retirarlos, leer acá y luego devolverlos”.

Dentro de las nuevas iniciativas de la gestión Poletti para promover el cuidado del medioambiente, se encuentra el programa “Todavía Sirve”. Sobre esto, Ferrero explicó: “Pueden llamar al 0800-777-5000 si tienen algún mueble, o lo que ya no usen como electrodomésticos, vajillas, juguetes, ropa. Al llamar, personal de la Municipalidad se va a estar acercando al lugar indicado para luego traerlos hasta los de Eco Puntos”.

Cómo participar de los Amigos del Ecopuntos

Los interesados en formar parte de este programa deberán inscribirse en el apartado de Residuos, de la página web oficial de la Municipalidad de Santa Fe. Allí eligen el Ecopunto para retirar su EcoCarnet, luego podrán llevar los materiales secos a cualquier Ecopunto de la ciudad. Cada vez que un vecino recicle materiales sumará puntos para luego canjearlos por los distintos premios sustentables.

Cada premio está vinculado a una cantidad de kilos de materiales secos, por ejemplo cuando un vecino llegue a los 50 kg podrá canjearlos por una lapicera sustentable, semillas y chips de leña. Habrá otros objetos como frisbee para mascotas (80kg), botella de 650 cm³ (250kg), soporte para notebook (300kg), entre otros.

Para ver la tabla completa de premios debe ingresar al siguiente link.

Ubicaciones de Ecopuntos

• Plazoleta Alemania | 9 de julio e Illia

• Parque Alberdi | Rivadavia, entre Cortada Falucho y Primera Junta

• Estación Belgrano | Bv. Gálvez casi Dorrego

• Parque Federal | Pedro Víttori y Regis Martínez

• Costanera Oeste | Almirante Brown 5294

• Parque Garay | Salvador Caputto y Av. Pte. Perón

• Rotonda Guadalupe | Javier de la Rosa y Almirante Brown

• Paseo del Restaurador | Pedro Víttori y Cándido Pujato

• Plaza Fournier | Castelli y San Lorenzo

• Colectora RP1 6214 | afuera del camping Asoem

• Las Flores | en plazoleta ubicada en Av. Peñaloza y Regimiento 12 de Infantería

• El Pozo | Leloir y Boero

• Centenario | Manuel Belgrano y 10 de Junio

