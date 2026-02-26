Nahuel Gallo se comunicó por primera vez con su familia luego de 445 días secuestrado en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo habló por teléfono con su pareja, María Alexandra Gómez, que en ese momento estaba siendo entrevistada en una radio

Después de 445 días incomunicado, Nahuel Gallo, el gendarme argentino sometido a desaparición forzada en Venezuela , logró realizar su primera llamada a su familia. La reacción de su pareja, María Alexandra Gómez , que en ese momento estaba siendo entrevistada en Radio Del Plata, quedó registrada en video.

“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó; llamó para decirme que seguía fuerte, que nos necesitaba fuertes”, señaló la mujer a través de las redes sociales.

Según indicó Elisa Trotta Gamus, exrrepresentante diplomática de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina, para poder hacer la llamada, Gallo tuvo que levantar la huelga de hambre que había iniciado junto a otros presos políticos y que duró cinco días.

María Alexandra Gómez aseguró este jueves que le “volvió el alma al cuerpo” tras recibir la llamada de su esposo, Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido en Venezuela, después de más de un año y medio.

“Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a escuchar a Nahuel después de tanto y seguimos exigiendo su inmediata liberación. La de él, la de Germán Giuliani y la de cada preso político del régimen chavista”, afirmó.

En la mañana de este jueves, Gómez estaba siendo entrevistada para hablar sobre la situación de su pareja cuando, de pronto, sonó su teléfono, pidió permiso para atender y exclamó: “¡Ay, mi amor, Gordo, Gordo!”, se escuchó. Minutos más tarde, confirmó que había recibido el llamado de Gallo. “Le permitieron una llamada después de 445 días aislado, incomunicado, pero creo que el pedido hoy en día tiene que ser más fuerte, que es la libertad inmediata y que regrese pronto a casa”, indicó.

Luego, relató parte de la conversación: “Está muy esperanzado; está con mucha, mucha ilusión. Quería hablar con el gordo (el hijo que tienen en común) y le dije «no, el gordo está en el jardín, pero todos estamos luchando por ti». Preguntó por su mamá, preguntó por su abuelo, por los perros”.

En otro pasaje, señaló que los secuestrados “están impacientes” y que “varios extranjeros decidieron levantar a huelga de hambre para llamar a sus familiares”.

“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes”, expresó Gómez en un mensaje que difundió por la red social X.

"Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes."



Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuelYA

Asimismo, en el citado escrito que acompañó con una foto de ella con Nahuel y el hijo de ambos, añadió: “Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuelYA”.

El gendarme argentino estaba cumpliendo una huelga de hambre, en reclamo de su liberación, según revelaron desde el interior de la cárcel El Rodeo 1, en Caracas, donde está alojado desde finales del año 2024, en condición de secuestrado, sin asistencia legal ni consular.

Así lo había confirmado el miércoles Elisa Trotta, exembajadora del Gobierno interino de Venezuela que encabezó Juan Guaidó, quien explicó que las noticias sobre Gallo surgieron luego de que familiares de los detenidos “lograron comunicarse a los gritos desde la montaña con los presos políticos en el centro de tortura Rodeo 1”.