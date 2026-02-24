Dos hombres de 27 y 31 años fueron detenidos por el Comando Radioeléctrico en el norte de la ciudad. Intentaron fugarse cuando la policía los descubrió en el frente de una vivienda con el equipo protector puesto.

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

El despliegue policial se dio este lunes al mediodía en la zona de calle Hermano J. Figueroa al 8400. Mientras las unidades del Comando realizaban patrullajes preventivos, observaron una escena que llamó la atención de inmediato: dos sujetos en un patio delantero, uno de los cuales llevaba colocado un chaleco antibalas .

Intento de fuga y captura

Al notar la presencia de los móviles, los sospechosos intentaron ingresar rápidamente a la propiedad para evadir el control. Sin embargo, la rápida reacción de los agentes permitió interceptarlos antes de que lograran ocultarse.

En el lugar, la policía procedió al secuestro de una escopeta (cuyo calibre y estado de funcionamiento están siendo peritados), cartuchos intactos listos para ser utilizados y un chaleco protector (se investiga si pertenece a alguna fuerza de seguridad o si fue robado).

Los detenidos, cuyas identidades no trascendieron pero se confirmó que tienen 27 y 31 años, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal en turno, que dispuso la formación de causa por la tenencia del arma y el equipo de protección.