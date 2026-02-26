Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Este jueves, Ezequiel Medrán dispondrá de un ensayo futbolístico y serán evaluados Alan Bonansea e Ignacio Lago, ambos con molestias físicas

Este jueves Colón hace fútbol y Medrán aguarda por la recuperación de Lago y Bonansea.

Colón entrena este jueves en el estadio Brigadier López y el DT sabalero Ezequiel Medrán dispondrá de un ensayo futbolístico para terminar de definir la formación que recibirá a Ferro el sábado a las 20.30.

Y respecto al equipo, los interrogantes pasan por saber si serán de la partida Ignacio Lago y Alan Bonansea, ambos jugadores arrastran distintas molestias físicas.

En el caso de Lago, padece un traumatismo en su tobillo y es por eso que será exigido para saber cómo responde. Aunque en principio el cuerpo médico es optimista en que pueda ser de la partida.

Mientras que Bonansea se recupera de una subluxación en el hombro derecho que lo marginó del encuentro frente a Central Norte. Y quieren verlo en acción a la hora de hacer fútbol y chocar con los defensores, para ver si manifiesta algún dolor.

De todos modos y a dos días del partido, tanto el cuerpo técnico como el cuerpo médico, se muestran optimistas en que ambos puedan jugar. Si eso sucede, la formación de Colón será la misma que arrancó ante Deportivo Madryn.