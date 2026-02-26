Uno Santa Fe | Colón | Colón

Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Este jueves, Ezequiel Medrán dispondrá de un ensayo futbolístico y serán evaluados Alan Bonansea e Ignacio Lago, ambos con molestias físicas

26 de febrero 2026 · 08:57hs
Colón entrena este jueves en el estadio Brigadier López y el DT sabalero Ezequiel Medrán dispondrá de un ensayo futbolístico para terminar de definir la formación que recibirá a Ferro el sábado a las 20.30.

Colón entrena en el Brigadier López

Y respecto al equipo, los interrogantes pasan por saber si serán de la partida Ignacio Lago y Alan Bonansea, ambos jugadores arrastran distintas molestias físicas.

En el caso de Lago, padece un traumatismo en su tobillo y es por eso que será exigido para saber cómo responde. Aunque en principio el cuerpo médico es optimista en que pueda ser de la partida.

Mientras que Bonansea se recupera de una subluxación en el hombro derecho que lo marginó del encuentro frente a Central Norte. Y quieren verlo en acción a la hora de hacer fútbol y chocar con los defensores, para ver si manifiesta algún dolor.

De todos modos y a dos días del partido, tanto el cuerpo técnico como el cuerpo médico, se muestran optimistas en que ambos puedan jugar. Si eso sucede, la formación de Colón será la misma que arrancó ante Deportivo Madryn.

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

