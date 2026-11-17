El ataque ocurrió cerca de las 10 de la mañana en una vivienda ubicada al 227. Desconocidos abrieron fuego contra la fachada de la propiedad. Un hombre de 48 años recibió un disparo en la cabeza y su hijastro de 33 fue impactado en el tórax; ambos fallecieron en el acto. La Fiscalía de Homicidios investiga la balacera.

Un sangriento y violento suceso sacudió la mañana de este martes en la capital provincial. Alrededor de las 10, una balacera mortal perpetrada sobre el frente de una vivienda ubicada en calle Ayacucho al 227 (entre Riobamba y Defensa), en pleno barrio Guadalupe , dejó como saldo dos hombres asesinados a balazos.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 48 años —quien presentó un impacto de bala directo en la cabeza— y su hijo de 33 años, quien recibió un disparo letal en la zona del tórax.

El llamado ingresó a la Central 911 alertando sobre múltiples detonaciones de arma de fuego. Al arribar la unidad del SIES 107, los profesionales médicos constataron que ambas víctimas se encontraban sin signos vitales en el lugar.

Ataque directo y despliegue en la escena del crimen

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, personas hasta el momento no identificadas se presentaron frente al inmueble y abrieron fuego de forma directa y a corta distancia contra la estructura de la finca.

Tras la ráfaga de disparos, una mujer que habitaba la propiedad dio aviso inmediato a la Central de Emergencias 911. Minutos después arribaron patrullas de la Policía de Santa Fe junto a una ambulancia del SIES 107, cuyos médicos confirmaron la muerte instantánea de ambos masculinos debido a la gravedad de los proyectiles recibidos.

Los efectivos encintaron el perímetro para resguardar el material balístico y preservar el área, mientras peritos del área Científica y la Policía de Investigaciones (PDI) procedieron a realizar el levantamiento de rastros. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó el relevamiento de cámaras de videovigilancia y la toma de testimonios para determinar el móvil de la balacera y dar con los agresores.