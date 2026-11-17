Delincuentes desmantelaron seis equipos industriales de 18.000 frigorías y dos unidades de oficina en el predio ubicado en Peñaloza y Diagonal Goyena. Robaron cañerías de cobre, destrozaron motores y cortaron el cableado. Los 24 empleados trabajan sin climatización en medio de las altas temperaturas y el calor generado por las imprentas.

La ola de delitos que golpea al norte de la capital provincial afectó de lleno a una dependencia del Estado santafesino. La Imprenta Oficial del Gobierno de Santa Fe , ubicada en la intersección de avenida Peñaloza y Diagonal Goyena, fue blanco de tres robos consecutivos en apenas diez días, dejando como saldo la destrucción total del sistema de climatización del establecimiento.

El último ataque ocurrió entre la tarde del lunes 16 y la madrugada del martes 17 de noviembre, y fue descubierto por el personal al ingresar al turno mañana. Las incursiones delictivas se concentraron en un patio trasero del predio, de donde los sospechosos sustrajeron cañerías de cobre, cortaron cableados y vandalizaron los componentes internos de las unidades.

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“Arrancaron el feriado largo del nueve. Ingresaron y se llevaron los caños de cobre de cinco equipos que están en el patio. El fin de semana volvieron y rompieron otros tres, y anoche cortaron todos los cables. Con el calor de las máquinas y las temperaturas de estos días se complica muchísimo trabajar”, explicó uno de los trabajadores de la Imprenta Oficial de Santa Fe.

La cronología de los robos y los daños materiales

Según describieron los trabajadores del taller, los delincuentes ejecutaron el saqueo de forma escalonada aprovechando la vulnerabilidad del perímetro:

Primer ataque (Lunes 9 de noviembre - Feriado largo): los ladrones saltaron el tapial trasero y retiraron las cañerías de cobre de cinco aparatos, abriendo los gabinetes y dañando las estructuras internas.

Segundo ataque (Fin de semana): vandalizaron otros tres aires acondicionados industriales ubicados en el fondo del terreno.

Tercer ataque (Lunes 16 por la noche / Martes 17): volvieron a ingresar al predio para cortar y sustraer la totalidad del cableado eléctrico de alimentación.

En total, la imprenta sufrió el desmantelamiento de seis equipos industriales de 18.000 frigorías cada uno y dos aires de menor capacidad pertenecientes a las áreas administrativas. Mientras los técnicos estudian si es posible ensamblar al menos una unidad funcional con los restos rescatados en el sector del Boletín Oficial, los equipos de mayor porte quedaron inutilizados.

Impacto operativo y temor por el ingreso al taller

La pérdida de los equipos afectó directamente las condiciones de labor en las naves de producción y encuadernación. Los 24 empleados que integran la planta deben cumplir sus jornadas expuestos al calor ambiente y al calor electromecánico que desprenden las máquinas impresoras durante el proceso de tirada.

Por otra parte, el personal manifestó su profunda preocupación ante la posibilidad de que los delincuentes logren vulnerar las rejas y aberturas principales. El predio colinda con la traza ferroviaria y un terreno vecino de tapial bajo donde, a pesar de haberse instalado vidrios protectores, las incursiones continúan. La inquietud radica en la custodia de las imprentas de gran valor, el stock de papel y los insumos del Estado.

Pese al avance de la digitalización, la Imprenta Oficial sostiene la producción de folletería para los ministerios de Salud y Cultura, carnets de vacunación, material didáctico para escuelas, libros, tomos y publicaciones del Boletín Oficial. Las autoridades provinciales ya fueron notificadas y se radicaron las denuncias policiales correspondientes.