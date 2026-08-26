Fuerte choque en Santo Tomé: dos jóvenes que iban en moto fueron hospitalizados

Una motocicleta chocó con un auto en Sarmiento e Hilario Sabroso. Dos personas fueron trasladadas

El accidente sucedió en la tarde del martes en la vecina ciudad de Santo Tomé

Un violento accidente de tránsito se registró este martes por la noche en la ciudad de Santo Tomé , donde una motocicleta y un automóvil protagonizaron un fuerte choque . Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la moto debieron ser trasladados para recibir atención médica.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19.42 , en la intersección de Sarmiento e Hilario Sabroso de la vecina ciudad . Según informó la Policía, estuvieron involucrados una Honda Wave de color gris y un Fiat Siena blanco .

Fuerte accidente entre un auto y una moto en la ciudad de Santo Tomé

De acuerdo con las imágenes registradas tras el accidente, la motocicleta habría impactado de frente contra el automóvil. A raíz de la violencia del choque, los dos jóvenes que circulaban en la moto salieron despedidos.

Además, producto de la secuencia del siniestro, el Fiat Siena terminó impactando contra una camioneta que se encontraba estacionada en el lugar.

Dos personas trasladadas tras el accidente

La conductora de la motocicleta, una joven de 22 años, fue trasladada al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe para recibir atención médica y evaluar las lesiones sufridas.

En tanto, su acompañante fue derivado al Samco de Santo Tomé. Por su parte, la conductora del automóvil fue asistida en el lugar del accidente y, según informaron los agentes intervinientes, no presentaba lesiones aparentes.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y una dotación de Bomberos de Santo Tomé, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes. Las circunstancias y responsabilidades del choque son ahora materia de investigación.