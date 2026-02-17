Uno Santa Fe | Policiales | detenidos

Dos delincuentes fueron detenidos tras tirotearse y herir de un balazo en la pierna a un chico de 11 años

Sucedió en Rosario y durante el enfrentamiento de bandas antagónicas. El chico que resulto baleado estaba en la vereda de su casa

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de febrero 2026 · 09:51hs
Este lunes, antes de las 19, en inmediaciones de la esquina de Aborígenes Argentinos y Garzón, en el suroeste de la ciudad de Rosario, se produjo un cruento tiroteo entre delincuentes de bandas antagónicas. Como saldo inmediato, un chico de 11 años resultó baleado en una pierna.

El violento episodio generó conmoción en el barrio y, mientras el menor era trasladado por una ambulancia del SIES 107 hacia el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, oficiales del Comando Radioeléctrico aprehendieron a dos jóvenes directamente vinculados con el enfrentamiento armado.

Denuncia de los vecinos

Los vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego salieron a la calle para ver qué estaba ocurriendo. Una mujer de 27 años pedía auxilio a los gritos, ya que su hijo de 11 años había sido alcanzado por un disparo en medio del tiroteo.

El hecho fue denunciado a la central de emergencias 911, lo que motivó la llegada de varios patrulleros del Comando Radioeléctrico. Los efectivos establecieron un punto de encuentro a 200 metros del lugar antes de avanzar, en medio de una situación de fuerte tensión social por la indignación de los vecinos ante lo sucedido.

Agresores aprehendidos

Con la descripción aportada en el lugar, los policías montaron un operativo que permitió detener a los presuntos autores del enfrentamiento. Los aprehendidos fueron identificados como W. V. M., de 21 años, y R. M. G., también de 21.

Ambos fueron trasladados y alojados en una dependencia policial cercana a la zona del hecho.

Delito imputado

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional II Rosario de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó que los dos aprehendidos continúen privados de la libertad, sean debidamente identificados y se les forme causa como presuntos autores del delito de lesiones dolosas.

detenidos Rosario baleado
