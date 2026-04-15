Ruta 168: chocó contra el guardarrail y murió en un violento accidente bajo la lluvia

El siniestro ocurrió en la mano hacia la ciudad de Santa Fe, a la altura del último aliviador. La víctima sería una persona joven que viajaba sola

Un fatal accidente de tránsito se registró este miércoles en la Ruta 168 , en la mano que conduce hacia la capital provincial , a la altura del último aliviador , en cercanías del acceso al barrio El Pozo . El hecho ocurrió en medio de intensas lluvias y generó un fuerte operativo en la zona.

El siniestro involucró a un solo vehículo que circulaba con un único ocupante. Como consecuencia del impacto contra el guardarrail, la persona que conducía quedó atrapada en el interior del rodado y falleció en el acto .

El desenlace fatal fue confirmado tras la intervención inicial de los servicios de emergencia. En tanto, se aguardaba la llegada de peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) para llevar adelante las tareas correspondientes y determinar las causas del hecho.

Si bien aún no se difundió la identidad de la víctima, fuentes en el lugar indicaron que se trataría de una persona joven.

Demoras

En cuanto a la circulación, el tránsito se encontraba parcialmente restringido, con al menos un carril habilitado, lo que generaba demoras en un tramo clave de conexión entre la ciudad y la zona costera.

Las condiciones climáticas adversas, con lluvia persistente al momento del hecho, podrían haber influido en la mecánica del siniestro, aunque esto será materia de análisis pericial.