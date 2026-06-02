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Femicidio de Agostina: "No tengo nada que ver; estoy dando una mano", dijo en un audio Barrelier al padre

“A Agostina le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la lleve“, dice el acusado en el mensaje

2 de junio 2026 · 08:13hs
Femicidio de Agostina: No tengo nada que ver; estoy dando una mano

Femicidio de Agostina: "No tengo nada que ver; estoy dando una mano", dijo en un audio Claudio Barrelier al padre

Claudio Gabriel Barrelier le envió un audio al padre de Agostina Vega los primeros días de búsqueda y marcó que él "no tenía nada que ver". "Ya hablé con Meli (madre) y le expliqué. Declaré, allanaron mi casa, allanaron la casa de mi vieja y ahora sale la madre de la Meli a escracharme y no tengo nada que ver".

Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando con todo lo que más pueda... porque está la información, porque no la quieren contar", expresa el único detenido por el supuesto femicidio de la menor.

Agostina Vega femicidio Cçordoba

Según Barrelier, Agostina había llegado en taxi

En este sentido, subrayó que la adolescente de 14 años llegó a las 22.30 del sábado 23 de mayo a Fragueiro y Campillo, donde mantuvieron una conversación telefónica en la que Agostina le solicitó dinero para abonar el viaje: "Me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fragueiro y Campillo, yo no llego hasta ahí (...) Le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara".

Barrelier consignó que Agostina quería que "le haga el favor de llevarla hasta la casa del noviecito", pero le aseguró que "no tenía movilidad, no había forma" hasta que "ahí nomás, la llama un guaso": "Para mí ya estaba arreglado, ya había organizado y como no tenía plata vino para este lado".

"Y cuando veníamos caminando para acá, así como para corte mi casa, frenó un auto, un auto rojo, que es el auto que le digo a a Melisa, se sube y se va. Yo, después de ahí, no tengo más control con ella y no sé más nada. Entonces, no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto", concluye.

No tengo nada que ver estoy dando una mano el audio que Barrelie

LEER MÁS: Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Antecedentes: habló la joven secuestrada por Barrelier en 2025

La joven que en 2025 denunció a Claudio Barrelier por el delito de privación ilegítima de la libertad, habló por primera vez desde el inicio de la causa por el femicidio de Agostina Vega y contó detalles estremecedores del calvario que padeció dentro de la casa del acusado: "Me ató los pies, las manos y me tapó la boca con cinta".

La causa inició a comienzos de mayo de 2025 cuando un grupo de vecinos rescató a la joven, quien salió semidesnuda de la casa de Barrelier y pidiendo ayuda. En aquel momento el sujeto fue detenido, pero 20 días después recuperó la libertad y la causa no avanzó, aunque sigue activa.

En su relato, sin dar su identidad, la mujer expuso que cuando ocurrió el hecho tenía 20 años y que entró a dicha vivienda junto con el acusado: "Yo no tenía miedo, pero presentía algo".

En diálogo con el medio Cadena 3, comentó que en un momento el acusado empezó a moverse por la casa con un cigarrillo en la mano y luego sacó un arma: "Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto". El momento más aterrador fue cuando Barrelier la obligó a sentarse en la cama y luego le exigió que se sacara la ropa: "Estaba desesperada y llorando".

En dicha secuencia fue cuando le ató los pies, manos y le tapó la boca: "Logré escapar porque los pies no habían quedado bien sujetados". "Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", sumó.

Por último, dijo sentirse decepcionada por la falta de activación en su casa y de la decisión de la liberación del agresor. "Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena", concluyó.

Agostina Barrelier Padre
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