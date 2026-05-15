Cayeron los tres hombres señalados por el brutal crimen de Francisco Villagoiz en Sauce Viejo

Tras una extensa investigación, pesquisas de la PDI realizaron nueve allanamientos simultáneos en los barrios Barranquitas Sur y Villa del Parque, donde aprehendieron a los principales sospechosos del asesinato

Tres hombres de entre 25 y 35 años fueron aprehendidos en el marco de una investigación criminal que se extendió durante ocho meses consecutivos y que tuvo como eje el esclarecimiento del asesinato de Francisco Villagoiz , un jubilado de 72 años oriundo de Sauce Viejo . Los operativos fueron ejecutados de manera simultánea a través de nueve allanamientos desplegados entre los barrios Barranquitas Sur y Villa del Parque , en la ciudad de Santa Fe.

Durante las requisas realizadas en el interior de las viviendas, los efectivos secuestraron elementos probatorios incriminantes que serán cruciales para demostrar la participación del trío en el crimen . Además, fue secuestrado un automóvil vinculado con la investigación.

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El crimen de Villagoiz

Todo comenzó en la madrugada del sábado 13 de septiembre de 2025, cuando Francisco Villagoiz fue víctima de un violento asalto en su propia vivienda. La víctima resistió el embate de tres delincuentes armados y se produjo una lucha cuerpo a cuerpo que terminó de la peor manera: Villagoiz recibió un impacto de bala en la cabeza.

Tras la detonación, el trío huyó corriendo del lugar. Fueron los vecinos de la zona quienes llegaron primero y dieron aviso a la Policía. Al lugar concurrieron efectivos de la Comisaría 19° y del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo, que preservaron la escena del crimen y advirtieron la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas. Posteriormente llegaron pesquisas de Homicidios y peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones PDI, que tomaron a su cargo la causa.

Villagoiz falleció el 24 de septiembre en el Hospital Cullen, once días después del brutal ataque.

Se los tragó la tierra

Pese a la urgencia del caso, durante los primeros tiempos los autores del crimen parecían haberse esfumado. Los pesquisas de Homicidios avanzaron con sigilo durante días, semanas y meses, armando con paciencia el rompecabezas sobre la identidad de los atacantes: testimonios de vecinos, análisis exhaustivo de imágenes de videovigilancia —que permitieron reconstruir la llegada de los delincuentes, el ataque y la posterior huída— y resultados de peritajes criminalísticos fueron piezas clave del proceso.

Desde la Justicia también se apeló a un recurso adicional: la difusión pública de imágenes para dar con los responsables. El minucioso trabajo de orfebrería que realizaron los operadores de las cámaras de videovigilancia —componiendo una línea de tiempo del antes, durante y después del ataque— junto con los peritajes y los testimonios, fue el andamiaje que finalmente desembocó en los nueve allanamientos de este viernes y en las tres aprehensiones de los principales investigados.

Audiencia imputativa

Las novedades sobre los operativos, las aprehensiones y el secuestro de los elementos probatorios incriminantes fueron informadas a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez trasladó la información al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, el doctor Iglesias.

El fiscal ordenó que los tres aprehendidos permanezcan privados de su libertad y que sean debidamente identificados. Ahora, resta aguardar que los funcionarios de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fijen el lugar, día y hora para la audiencia imputativa en la que se formalizarán los cargos contra los investigados.