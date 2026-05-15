Una pelea entre tres hombres en bulevar Pellegrini y Rivadavia terminó con uno de ellos internado en el Cullen y todos detenidos

Dos hombres de 56 y 46 años fueron a cobrar una deuda a un joven de 24 en bulevar Pellegrini y Rivadavia. Tras una fuerte discusión y una pelea, Néstor Bellini, de 56 años, sufrió una herida de arma blanca y quedó internado en el Hospital Cullen con custodia policial. Los tres involucrados quedaron detenidos.

Este jueves por la tarde-noche, después de las 18, se produjo una violenta gresca sobre la vereda de un local ubicado en inmediaciones de la esquina de bulevar Pellegrini y avenida Rivadavia , en la ciudad de Santa Fe. Según las primeras informaciones, dos hombres fueron a cobrar una deuda a un tercero y, tras una discusión verbal que subió de tono, se desató una pelea física.

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los involucrados, identificado como Néstor Bellini, de 56 años , resultó herido con un arma blanca . Posteriormente, fue trasladado al Hospital Cullen, donde recibió curaciones y quedó internado en observación. Policías de Orden Público dejaron a Bellini aprehendido y con custodia policial.

En tanto, el otro hombre que acompañaba a Bellini para reclamar la deuda, identificado por sus iniciales como S. W., de 46 años, también quedó privado de su libertad por su presunta participación en el hecho.

Denuncia y procedimiento policial

Mientras Bellini era trasladado al hospital junto a su acompañante, varios testigos denunciaron el episodio a la central de emergencias 911, alertando sobre una situación de violencia en la vía pública.

Minutos después arribaron oficiales del Comando Radioeléctrico, quienes identificaron y aprehendieron al presunto agresor, F. G. T., de 24 años. El joven manifestó que los dos hombres habían ido a cobrarle una deuda, que mantuvieron una fuerte discusión y que fue agredido físicamente, por lo que aseguró haberse defendido “como pudo”.

Por disposición policial, F. G. T. también quedó detenido mientras avanza la investigación.

Buscan testigos y cámaras de seguridad

Los efectivos realizaron un relevamiento en la zona para identificar testigos y constatar la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran haber registrado la secuencia completa del hecho, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

La novedad fue informada tanto al destacamento policial del Hospital Cullen como a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. Posteriormente, tomó intervención el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, quien ordenó un informe médico sobre el estado de salud de Bellini, la identificación formal de los tres implicados y la continuidad de las medidas investigativas, entre ellas la búsqueda de testigos y el secuestro de imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona.

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