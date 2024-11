Fuerte choque en el Túnel Subfluvial entre un camión y un auto: el tránsito vehicular está interrumpido

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UNO Santa Fe (@unosantafe)

Tránsito interrumpido

Desde la subdirección de Tránsito del túnel informaron que, de manera preventiva, se activó el protocolo de corte total de tránsito para facilitar las tareas de asistencia y remoción. Si bien no se ha estimado el tiempo exacto para la reapertura, indicaron que, según experiencias previas, el tránsito permanecerá interrumpido por al menos dos horas, considerando también las tareas de limpieza posteriores en la zona afectada.

Conductora herida

El arquitecto Eduardo López Segura, director representante del Gobierno de Entre Ríos del Túnel Subfluvial, dijo a UNO: “Se está trabajando dentro del túnel que permanece cortado. Se activó el protocolo nuestro y en principio no hubo ningún inconveniente mayor. No se sabe aún cuáles fueron las causas de accidente, que fue del lado de Entre Ríos. Quien conducía el auto está en el hospital San Martín (de Paraná); ya hablé con el doctor Guillermo Grieve y está estabilizada. La persona está perfecta y gracias a los airbags de su vehículo no tuvo ningún tipo de lesión”.

A su vez, señaló: “Nosotros contamos con las filmaciones para entregarle a la policía para hacer los peritajes. Ya sacamos el camión y ahora estamos sacando el vehículo de menor porte y, por supuesto, limpiando todo, como indica el protocolo del túnel. Hay que quitar todos los restos que hay de plástico, de metales, que puedan dificultar la entrada al túnel. No es habitual que haya choques en el túnel y menos este tipo de accidente".