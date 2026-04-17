Hubo diez denuncias policiales por amenazas de tiroteos en escuelas de Santa Fe y Santo Tomé

Son los casos registrados en establecimientos públicos y privados de ambas ciudades entre el mediodía y las 19 del jueves. La mayoría fueron amenazas manuscritas halladas dentro de los establecimientos y denunciadas por sus propios directivos ante la Policía de Santa Fe

Una jornada de alarma vivieron comunidades educativas de Santa Fe y Santo Tomé durante este jueves, cuando se multiplicaron las amenazas de tiroteos en al menos diez escuelas públicas y privadas de ambas ciudades. Los mensajes, hallados mayormente escritos en baños de los establecimientos, aludían a este viernes 17 de abril como la fecha en que se producirían ataques con consecuencias letales .

En todos los casos, las autoridades escolares actuaron conforme al protocolo vigente del Ministerio de Educación provincial y radicaron las denuncias correspondientes ante las comisarías de cada jurisdicción. De manera inmediata, los fiscales de flagrancia del Ministerio Público de la Acusación tomaron intervención.

Un caso tras otro

El primero de los episodios se registró pasado el mediodía, en la Escuela San José de barrio Guadalupe, sobre calle Patricio Cullen al 7500. En la puerta del baño de mujeres se encontró una nota con la inscripción "Mañana será un viernes sangriento". La Comisaría 8° recibió la denuncia y la elevó a la fiscalía correspondiente.

A los treinta minutos, el Complejo Educativo Don Bosco —ubicado en avenida Facundo Zuviría y Castelli— denunció ante la Comisaría 9° un escrito que amenazaba con un "tiroteo el lunes 20/04". Este caso tuvo un desenlace particular: el padre de un menor de 13 años se presentó ante las autoridades escolares y admitió que su hijo era el autor de la amenaza. La fiscal de la Minoridad, Ana Laura Gioria, ordenó una requisa domiciliaria. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron una pistola de aire comprimido calibre 4,5.

Poco después, la Escuela N° 6 Mariano Moreno del barrio Candioti, sobre Ituzaingó al 1800, informó a la Comisaría 3° sobre una inscripción en un baño que rezaba "Tiroteo para el viernes 17/04".

Las amenazas también cruzaron el límite departamental. En la ciudad de Santo Tomé, la Escuela N° 340 —sobre calle Obispo Gelabert al 2900— encontró en sus baños la leyenda "Mañana 17/04 tiroteo, no se salva nadie". Las autoridades remarcaron que el sector cuenta con cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes serán puestas a disposición de la Justicia para identificar a los responsables.

En el microcentro capitalino, el Instituto IES de calle Tucumán y San Jerónimo, y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas del barrio Roma —sobre San José al 2300— también hallaron inscripciones similares en sus instalaciones sanitarias, con referencias explícitas al viernes 17 como fecha del ataque.

En el barrio Brigadier López, madres de alumnos de la Escuela N° 1.000 Marcos Sastre alertaron a las autoridades del establecimiento: sus hijos habían recibido amenazas a través de Instagram y WhatsApp por parte de desconocidos que decían que "la pasarían mal" si concurrían ese viernes a clases.

Uno de los hallazgos más inquietantes tuvo lugar a las 17.40 en la Escuela República Argentina, sobre Rivadavia al 7100. Allí las autoridades encontraron una vaina servida de pistola calibre 9 milímetros —proyectil de uso de guerra— y la entregaron a los efectivos de la Comisaría 8°, quienes informaron del hallazgo a la fiscalía de flagrancia.

Completaron el cuadro la Escuela República del Perú de Santo Tomé, con otra amenaza escrita en sus baños, y el Instituto Privado de Educación Inicial I.P.E.I. que funciona en la sede del Club Unión de Santa Fe —sobre avenida López y Planes y bulevar Pellegrini—, donde antes de las 19 se denunció ante la Comisaría 6° un texto amenazante de similares características.

El protocolo y sus límites

Frente a la magnitud de los hechos, el Ministerio de Educación de Santa Fe recordó que el protocolo de actuación ante situaciones graves obliga a las autoridades escolares a realizar la denuncia ante el servicio de emergencias 911 y a labrar un acta interna que luego sigue la vía jerárquica.

La normativa es explícita en un punto central: las autoridades de los establecimientos no pueden disponer por sí mismas la suspensión del dictado de clases. Esa decisión corresponde exclusivamente al Ministerio de Educación, que es quien determina los pasos a seguir.