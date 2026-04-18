Sucedió este sábado cuando policías del Comando Radioeléctrico detectaron a un ladrón en una obra en construcción en avenida Freyre al 1600. El delincuente escapó por los techos de las casas linderas, pero un tirante le jugó en contra y cayó al césped de un patio interno. Resultó lesionado y está internado con custodia policial en el hospital Cullen.

Un delincuente que escapaba de la Policía cayó de un techo a un patio y terminó aprehendido e internado en el hospital Cullen

Esta madrugada de sábado, después de las cuatro , un vecino que vive sobre avenida Freyre al 1600 escuchó ruidos provenientes de una obra en construcción lindera con su propiedad.

La reiteración de los ruidos lo hizo pensar que podían estar robando, y denunció el hecho ante un operador de la central de emergencias 911 .

Llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico que iluminaron con sus linternas el interior de la obra y descubrieron a un delincuente, que al ver a los policías escapó por los techos de las casas vecinas.

Un tirante flojo le jugó una mala pasada y cayó pesadamente al césped del patio de una propiedad. Inmóvil, fue asistido por un médico del SIES 107, que lo trasladó al hospital Cullen.

Caído, internado y aprehendido

El ladrón tiene 25 años. Los médicos de Emergentología que lo recibieron constataron que presentaba politraumatismos como consecuencia de la violenta caída. Le practicaron curaciones y lo dejaron internado en observación. También quedaron apostados dos oficiales como custodia del hombre, que quedó aprehendido por orden de la fiscalía de Flagrancia en turno.

Atribución delictiva

Informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de violación de domicilio.