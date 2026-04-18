Uno Santa Fe | Policiales | delincuente

Un delincuente que escapaba de la Policía cayó de un techo a un patio y terminó aprehendido e internado en el hospital Cullen

Sucedió este sábado cuando policías del Comando Radioeléctrico detectaron a un ladrón en una obra en construcción en avenida Freyre al 1600. El delincuente escapó por los techos de las casas linderas, pero un tirante le jugó en contra y cayó al césped de un patio interno. Resultó lesionado y está internado con custodia policial en el hospital Cullen.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de abril 2026 · 17:52hs
Un delincuente que escapaba de la Policía cayó de un techo a un patio y terminó aprehendido e internado en el hospital Cullen

Un delincuente que escapaba de la Policía cayó de un techo a un patio y terminó aprehendido e internado en el hospital Cullen

Esta madrugada de sábado, después de las cuatro, un vecino que vive sobre avenida Freyre al 1600 escuchó ruidos provenientes de una obra en construcción lindera con su propiedad.

La reiteración de los ruidos lo hizo pensar que podían estar robando, y denunció el hecho ante un operador de la central de emergencias 911.

Llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico que iluminaron con sus linternas el interior de la obra y descubrieron a un delincuente, que al ver a los policías escapó por los techos de las casas vecinas.

Un tirante flojo le jugó una mala pasada y cayó pesadamente al césped del patio de una propiedad. Inmóvil, fue asistido por un médico del SIES 107, que lo trasladó al hospital Cullen.

Caído, internado y aprehendido

El ladrón tiene 25 años. Los médicos de Emergentología que lo recibieron constataron que presentaba politraumatismos como consecuencia de la violenta caída. Le practicaron curaciones y lo dejaron internado en observación. También quedaron apostados dos oficiales como custodia del hombre, que quedó aprehendido por orden de la fiscalía de Flagrancia en turno.

Atribución delictiva

Informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de violación de domicilio.

delincuente Policía cayó techo
Noticias relacionadas
Requisa. Efectivos secuestraron una pistola de aire comprimido calibre 4,5 por la amenaza al Complejo Don Bosco. 

Hubo diez denuncias policiales por amenazas de tiroteos en escuelas de Santa Fe y Santo Tomé

El adolescente fue detenido durante un operativo policial

Detuvieron a un menor de 15 años armado en plena calle en el norte de la ciudad de Santa Fe

Detuvieron a una pareja por robar electrodomésticos e indumentaria en San José del Rincón

Detuvieron a una pareja por robar electrodomésticos e indumentaria en San José del Rincón

revelan la identidad de la joven fallecida en el accidente de la ruta 168

Revelan la identidad de la joven fallecida en el accidente de la Ruta 168

Lo último

Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Fuerte suba del boleto interurbano: cuánto cuesta viajar a las principales ciudades de la provincia desde Santa Fe

Fuerte suba del boleto interurbano: cuánto cuesta viajar a las principales ciudades de la provincia desde Santa Fe

Estudiantes se impuso frente a Instituto en Córdoba y jugará la fase final del Apertura

Estudiantes se impuso frente a Instituto en Córdoba y jugará la fase final del Apertura

Último Momento
Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Fuerte suba del boleto interurbano: cuánto cuesta viajar a las principales ciudades de la provincia desde Santa Fe

Fuerte suba del boleto interurbano: cuánto cuesta viajar a las principales ciudades de la provincia desde Santa Fe

Estudiantes se impuso frente a Instituto en Córdoba y jugará la fase final del Apertura

Estudiantes se impuso frente a Instituto en Córdoba y jugará la fase final del Apertura

Real Sociedad se impuso en los penales y se coronó campeón ante Atlético de Madrid

Real Sociedad se impuso en los penales y se coronó campeón ante Atlético de Madrid

Medrán: Las finales se juegan en octubre o noviembre, nosotros vamos partido a partido

Medrán: "Las finales se juegan en octubre o noviembre, nosotros vamos partido a partido"

Ovación
Lértora dio la cara tras la dura derrota de Colón: Fue un paso en falso

Lértora dio la cara tras la dura derrota de Colón: "Fue un paso en falso"

Pier Barrios, sin rodeos en Colón: Hay que dar vuelta la página rápido

Pier Barrios, sin rodeos en Colón: "Hay que dar vuelta la página rápido"

Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Federico Villagra, invencible en el Rally en Mina Clavero

Baja sensible en Unión: Estigarribia se pierde una final anticipada

Baja sensible en Unión: Estigarribia se pierde una final anticipada

Real Sociedad se impuso en los penales y se coronó campeón ante Atlético de Madrid

Real Sociedad se impuso en los penales y se coronó campeón ante Atlético de Madrid

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"