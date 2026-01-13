Uno Santa Fe | Policiales | PDI

La PDI realizó cinco allanamientos por microtráfico y detuvo a dos hombres en Santo Tomé y Laguna Paiva

Secuestraron estupefacientes, armas de fuego, municiones, dinero y teléfonos celulares. Los dos hombres apresados en los allanamientos tienen 32 años.

13 de enero 2026 · 17:08hs
La PDI realizó cinco allanamientos por microtráfico y detuvo a dos hombres en Santo Tomé y Laguna Paiva

Personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), fuerza que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó cinco allanamientos en las ciudades de Laguna Paiva y Santo Tomé, en el marco de una investigación judicial por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los procedimientos se desarrollaron con intervención del fiscal Roberto Apullán y tuvieron su origen en tareas de análisis criminal llevadas adelante por el Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en línea con los objetivos priorizados en el Plan de Persecución Penal.

Allanamientos

Los allanamientos se concretaron en viviendas ubicadas en calles Hipólito Yrigoyen y Santiago del Estero, Doctor Revuelta al 1800, en la ciudad de Laguna Paiva, y en Tomás Lubary al 2500, Tomás Lubary al 2000 y la intersección de Tomás Lubary y Córdoba, en la ciudad de Santo Tomé.

allanamientos santo tome pdi

Como resultado de los operativos, fueron aprehendidos dos hombres, ambos de 32 años, identificados como R. C. M. y R. B. D., imputados por los delitos de tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. Además, se identificó a un tercer hombre, V. M. G. (46), por el delito de tenencia indebida de arma de fuego.

Secuestro de armas y drogas

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró 14 gramos de cocaína fraccionada para la venta, 29 gramos de marihuana acondicionados en envoltorios de nylon, dos balanzas digitales con vestigios de cocaína, dinero en efectivo, cinco armas de fuego —entre ellas dos escopetas, tres revólveres calibre .22 largo (uno de ellos desarmado) y una pistola marca Bersa—, un total de 67 municiones de distintos calibres (.380, 9 mm, .32 y 12/70), y 11 teléfonos celulares.

Por disposición del fiscal interviniente, los dos hombres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar posibles responsabilidades adicionales en la causa.

PDI allanamientos Santo Tomé Laguna Paiva
