Insólito episodio en B° Sargento Cabral: policías rescataron a un hombre encerrado en el baño de su casa por su pareja

Un insólito episodio ocurrió en las últimas horas en barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe , cuando un hombre solicitó auxilio al Centro de Emergencias 911, asegurando que su pareja lo había dejado encerrado y "en penitencia" dentro del baño de su vivienda.

El operador del 911 derivó el caso a la unidad policial más cercana, y minutos después arribaron oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino. Al llegar, encontraron al denunciante visiblemente alterado y, aparentemente, bajo los efectos de estupefacientes, lo que dificultaba la coherencia de su relato. Finalmente, los agentes lograron ayudarlo a salir del domicilio y lo trasladaron al hospital psiquiátrico, donde quedó internado a la espera de una evaluación médica sobre su estado de salud.

Armas de fuego en la vivienda

Mientras se desarrollaba el procedimiento, vecinos del populoso barrio advirtieron a los agentes que en el interior del inmueble podría haber armas de fuego. Poco después, se presentó en el lugar la propietaria de la casa, quien confirmó que poseía armamento y lo entregó voluntariamente: una pistola calibre 9 milímetros —considerada arma de guerra— y una pistola calibre 22.

Intervención judicial y médica

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio aviso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, Omar De Pedro. El fiscal dispuso el secuestro de ambas armas y solicitó un informe médico al hospital psiquiátrico sobre el estado de salud del hombre asistido en ese nosocomio público.