Santa Fe se prepara para la 3.ª Procesión Náutica de la Virgen de Guadalupe

El 17 de mayo Santa Fe vivirá otra edición de la Procesión Náutica en honor a la Virgen de Guadalupe. Unirá la fe, identidad y el paisaje de la laguna Setúbal

La ciudad de Santa Fe se prepara para una de las manifestaciones más icónicas de su calendario religioso y turístico: la tercera Procesión Náutica de la Virgen de Guadalupe . En el Yacht Club Santa Fe se presentaron detalles de la actividad.

Una articulación entre la Municipalidad, la Basílica de Guadalupe y los clubes náuticos de la ciudad de Santa Fe

La iniciativa es el resultado de una articulación entre la Municipalidad, la Basílica de Guadalupe y los clubes náuticos de la ciudad, posicionando a la capital provincial como un destino destacado para el turismo de fe.

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Durante el lanzamiento, el intendente Poletti destacó la importancia de que la ciudad deje de vivir de espaldas a su geografía: “70% de nuestro territorio es agua y 30% es tierra. Nosotros vivíamos de espalda al agua o con miedo, pero esta gestión entendió que, cuando la podemos disfrutar, nos debemos amigar con ella”, explicó el mandatario. En ese sentido, subrayó: “El evento trasciende la veneración religiosa para convertirse en un hecho social porque la Virgen nos une para realizar una actividad que permite encontrarnos y tener un punto de encuentro familiar; es una excusa para tener un domingo distinto que los santafesinos tenemos que empezar a aprovechar”.

El circuito comenzará el domingo 17 de mayo a las 8.30 con una peregrinación terrestre desde la Basílica de Guadalupe hacia el Yacht Club, donde se iniciará el tramo náutico. La navegación recorrerá la laguna Setúbal hacia el norte y luego hacia el sur, incluyendo una parada significativa en la Capilla de Alto Verde y el paso por puntos emblemáticos como el Puente Colgante.

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“Invito a que realmente el que tenga una embarcación se sume porque es emocionante. Es sumamente importante que se visibilice esto, que sea auténtico nuestro y que cada vez vengan más personas de toda el área metropolitana”, remarcó Poletti respecto a la convocatoria.

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El intendente Poletti concluyó agradeciendo la apertura de las instituciones privadas y el trabajo de los guardavidas y fuerzas de seguridad: “Este trabajo conjunto habla de encontrarnos y buscar estos puntos de unión entre el deporte, la historia y la fe. Sigamos a la Virgen para que nos ilumine y tengamos todos los días una ciudad un poquito mejor”.

Turismo, náutica y religión

Por su parte, el sacerdote de la Basílica de Guadalupe, Marcelo Blanche, calificó a la jornada como un “triatlón guadalupano” debido a la combinación de etapas por tierra, agua y la tradicional bicicleteada que se realiza por la tarde: “Guadalupe no descansa y siempre es noticia porque está en la vida del santafesino. Esta expresión náutica es buscar ese lugar que faltaba para que la Virgen acompañe tantas cosas lindas que vive la ciudad”, sostuvo el cura, quien agradeció el apoyo municipal para coordinar este despliegue que une paisaje, cultura y religiosidad.

Una de las novedades de este año será el cierre del trayecto náutico en el Club Náutico Sur. Florencia Balbarrey, representante de la institución, detalló: “A diferencia de ediciones anteriores, la bendición se realizará en el sector denominado «el Islote». La Virgen va a ingresar por la caleta y vamos a caminar hasta la punta del club. Allí el padre hará una bendición a todas las embarcaciones que acompañaron, mirando hacia el río para que todos puedan ver y escuchar”, explicó. Tras este momento, la imagen será trasladada en procesión pedestre hasta la explanada del Museo de la Constitución para el cierre de la actividad.

Finalmente, las autoridades destacaron que la mención especial al Yacht Club Santa Fe y al Club Náutico Sur responde estrictamente a su rol como ejes logísticos del evento, al funcionar como los puntos de inicio y fin de la navegación de la Virgen. Sin embargo, la organizaciones subrayaron que esta procesión es un esfuerzo colectivo que involucra a todos los clubes náuticos de la ciudad, guardavidas y entidades del sector, quienes trabajan de forma mancomunada para que el río sea, una vez más, el escenario de un encuentro que une a toda la familia santafesina.