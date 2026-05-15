YPF volvió a aumentar los combustibles en Santa Fe: cuánto cuesta llenar el tanque este viernes

Por tercer día consecutivo, YPF aplicó un nuevo aumento en el precio de los combustibles en la ciudad

Por tercer día consecutivo, YPF aplicó un nuevo aumento en el precio de los combustibles en la ciudad de Santa Fe. Luego de confirmar oficialmente el jueves una suba del 1% , la petrolera también anunció la extensión por otros 45 días del esquema de “buffer de precios” , una medida que busca amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo en los surtidores.

Con esta nueva actualización, los valores de las naftas y el gasoil volvieron a modificarse en las estaciones de servicio de la capital santafesina.

Los nuevos precios de los combustibles en Santa Fe

Desde este viernes, los precios de referencia en las estaciones de servicio de YPF quedaron establecidos de la siguiente manera:

Nafta Súper: $2.091

$2.091 Infinia: $2.257

$2.257 Infinia Diesel: $2.394

En el caso de la Infinia, el valor se mantiene sin cambios respecto al jueves.

Cuánto cuesta llenar el tanque en Santa Fe

Tras el nuevo incremento, llenar el tanque de un vehículo promedio en la ciudad representa un gasto cada vez mayor para los automovilistas.

Con nafta Súper

Tanque de 45 litros: $94.095

Tanque de 65 litros: $135.915

Con nafta Infinia

Tanque de 45 litros: $101.565

Tanque de 65 litros: $146.705

El nuevo ajuste se suma a una serie de incrementos consecutivos que impactan directamente en el bolsillo de los conductores y en los costos del transporte en la provincia.

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