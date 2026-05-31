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Tragedia en la autopista Santa Fe-Rosario: murió el conductor de una furgoneta tras incrustarse contra un camión cisterna

Sucedió en el kilómetro 141,5, en la mano hacia Santa Fe, a 500 metros al norte de la cabina de peaje. Se investigan las causas por las que el conductor de una furgoneta terminó incrustado en la parte trasera de un camión cisterna y murió. La víctima no fue identificada. El operativo policial desvió la totalidad del tránsito vehicular.

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de mayo 2026 · 14:13hs
Tragedia en la autopista Santa Fe-Rosario: murió el conductor de una furgoneta tras incrustarse contra un camión cisterna

Tragedia en la autopista Santa Fe-Rosario: murió el conductor de una furgoneta tras incrustarse contra un camión cisterna

Esta mañana de domingo, después de las 9.30, en el kilómetro 141,5 de la autopista Santa Fe-Rosario, unos 500 metros al norte de la cabina de peaje, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, el conductor de una camioneta carrozada se incrustó en la parte posterior de un camión cisterna conducido por un ciudadano paraguayo que transportaba gas propano-butano, una sustancia inflamable.

Los operarios del peaje denunciaron inmediatamente el suceso a los oficiales de la Guardia Provincial. Estos cortaron el tránsito vehicular en ambos sentidos ante el potencial peligro que representa una explosión y desviaron la circulación por la ruta nacional 11, donde también se desplegaron efectivos de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo.

El conductor de la furgoneta falleció en el lugar. Su cuerpo pudo ser extraído del habitáculo por bomberos y médicos del SIES 107, aunque aún no fue identificado.

Protocolo por fuga de gas

Los bomberos zapadores policiales llegaron desde el destacamento de la ciudad de Santo Tomé y activaron de inmediato el protocolo ante el peligro de fuga de gas. Mientras tanto, el operativo sobre la autopista dispuso que el tránsito con destino al norte, hacia la ciudad de Santa Fe, fuera desviado a la altura de Coronda, mientras que los vehículos que circulaban hacia el sur fueron derivados a la altura del kilómetro 144, en jurisdicción de Sauce Viejo.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre el choque fatal, que dejó como víctima al conductor de la furgoneta, y el trabajo desplegado por los oficiales de la Guardia Provincial, la Comisaría 19ª de Sauce Viejo, los bomberos zapadores, médicos del SIES 107, Protección Civil y Gestión de Riesgos, fue informada a las jefaturas policiales correspondientes. Estas, a su vez, comunicaron el hecho al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó un informe sobre la ocurrencia del siniestro fatal, el relevamiento de las imágenes del peaje correspondientes al paso de ambos vehículos, la identificación de posibles testigos, un informe de los bomberos sobre la activación del protocolo por fuga de gas, el detalle del corte de la autopista y los desvíos implementados, además de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor en el lugar del hecho.

Estas tareas fueron realizadas por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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