Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

El acusado por el hecho, un hombre de 40 años que era expareja de la víctima, permanece internado en el hospital Iturraspe tras haber sido detenido con una herida cortante en el tórax. Tras el femicidio, estuvo más de 12 horas prófugo.

23 de octubre 2025 · 20:29hs
A dos días de la detención de un hombre de 40 años, identificado como Sebastián F., principal sospechoso del femicidio de su expareja Rosa Gabriela Villagra, la familia de la mujer expresó su temor frente a la posibilidad de que el femicida vuelva a eludir a la justicia, esta vez de su internación.

En concreto, desde la familia de la víctima afirmaron a Sol Play que el hombre se encuentra internado en el hospital Iturraspe con “una sola custodia”. Esto, teniendo en cuenta que el presunto femicida ya se escapó en una ocasión, genera preocupación en el entorno de la mujer asesinada.

Además, la familia expresó que temen por la integridad de los hijos de la mujer en caso de una nueva huida de Sebastián F.

El hombre se encuentra internado bajo custodia en el hospital Iturraspe luego de haber sido detenido con un corte de arma blanca en el tórax, que impidió a las autoridades alojarlo directamente en una celda.

Cómo fue el femicidio en Loyola Norte

El hombre de 40 años asesinó a su expareja en la madrugada del martes, en una vivienda de barrio Loyola Norte. El brutal ataque se produjo en Neuquén al 6.800, cuando el masculino ingresó por la fuerza al domicilio. Según el relato de los hijos de la víctima, tomó un cuchillo de la casa y comenzó a agredir a la mujer.

En medio del ataque, una de las hijas de la víctima, de 25 años, resultó con una herida en la mano izquierda al intentar detener la agresión. Los hijos de Rosa Villagra le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al llegar el personal policial, pero la mujer ya no presentaba signos vitales.

Testigos informaron que el agresor escapó del lugar saltando el portón de acceso y llevándose la cuchilla utilizada. Minutos después, una cámara de seguridad de la zona capturó al presunto femicida huyendo a paso ligero de la escena del crimen. Más tarde, ese mismo martes, el hombre fue detenido deambulando en la calle, en la intersección de las calles Gorriti y Ulrico Schmildl.

