Un hombre de 23 años fue embestido por un auto en Santa Fe: la conductora se dio a la fuga

El vehículo fue localizado pocos minutos después por la policía. La víctima sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital Cullen para su atención médica.

23 de octubre 2025 · 18:04hs
En horas de la mañana, un peatón de 23 años fue embestido por un automóvil en la intersección de Gobernador Vera y La Rioja, en la ciudad de Santa Fe.

Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga, lo que generó la rápida intervención de la policía.

Personal del C.R.E. inició la persecución del vehículo y logró detenerlo pocos minutos después en la misma calle.

La conductora, una mujer de 30 años, fue entrevistada en el lugar y trasladada junto con el automóvil a la comisaría, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

El peatón presentó múltiples traumatismos leves y fue derivado al Hospital Cullen para recibir atención médica. Por su parte, el vehículo involucrado fue secuestrado para continuar con la investigación.

