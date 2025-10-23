Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

Sucedió a las 5.30 cuando el agente salió de su vivienda rumbo a su trabajo. Fue atacado desde atrás y le aplicaron un garrotazo que lo dejó tirado e inmóvil

Un violento ataque sufrió este jueves por la mañana un suboficial de la Policía de Santa Fe , quien fue golpeado y asaltado por delincuentes en barrio Roma , en la ciudad capital. El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 , cuando el uniformado salía de su casa, ubicada en Crespo al 3900 , con destino a la terminal de colectivos Manuel Belgrano para viajar a Rosario, donde presta servicios en la Unidad Regional II .

Según los primeros datos de la investigación, el agente fue sorprendido desde atrás por uno o más atacantes , que lo golpearon en la cabeza hasta derribarlo. Luego, le robaron su arma reglamentaria y su teléfono celular antes de escapar del lugar.

La madre del policía fue quien dio aviso inmediato al servicio de emergencias 911. En pocos minutos llegaron móviles de Orden Público y de Cuerpos, que asistieron al herido hasta la llegada del SIES 107. El joven fue trasladado al hospital Cullen, donde se le practicaron las primeras curaciones y permanecía bajo observación a la espera de una tomografía.

marca 2

La investigación

Los investigadores constataron que la fachada de la vivienda estaba marcada con cinco puntos, un símbolo utilizado por presos o delincuentes del entorno carcelario para señalar objetivos vinculados a la fuerza policial. “La casa estaba marcada, y el policía también”, revelaron fuentes del caso, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, los agresores conocían la rutina y los horarios del suboficial, lo que sugiere que actuaron con información previa. Personal policial relevó la zona en busca de testigos y cámaras de seguridad públicas o privadas que pudieran haber registrado el hecho.

Intervención judicial

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó el caso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso una serie de medidas: la constatación médica del estado de salud del agente, la recolección de imágenes de videovigilancia, la identificación de testigos y la realización de peritajes criminalísticos.

Estos últimos quedaron a cargo del personal del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja para determinar la cantidad de agresores y el recorrido de fuga.

Mientras tanto, el suboficial continúa internado fuera de peligro, aunque con lesiones producto del golpe recibido en la cabeza.