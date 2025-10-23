Uno Santa Fe | Policiales | barrio Roma

Marcaron la casa de un policía en barrio Roma, lo emboscaron y le robaron el arma reglamentaria y el celular

Sucedió a las 5.30 cuando el agente salió de su vivienda rumbo a su trabajo. Fue atacado desde atrás y le aplicaron un garrotazo que lo dejó tirado e inmóvil

Juan Trento

23 de octubre 2025 · 10:26hs
Un violento ataque sufrió este jueves por la mañana un suboficial de la Policía de Santa Fe, quien fue golpeado y asaltado por delincuentes en barrio Roma, en la ciudad capital. El hecho ocurrió alrededor de las 5.30, cuando el uniformado salía de su casa, ubicada en Crespo al 3900, con destino a la terminal de colectivos Manuel Belgrano para viajar a Rosario, donde presta servicios en la Unidad Regional II.

Según los primeros datos de la investigación, el agente fue sorprendido desde atrás por uno o más atacantes, que lo golpearon en la cabeza hasta derribarlo. Luego, le robaron su arma reglamentaria y su teléfono celular antes de escapar del lugar.

La madre del policía fue quien dio aviso inmediato al servicio de emergencias 911. En pocos minutos llegaron móviles de Orden Público y de Cuerpos, que asistieron al herido hasta la llegada del SIES 107. El joven fue trasladado al hospital Cullen, donde se le practicaron las primeras curaciones y permanecía bajo observación a la espera de una tomografía.

La investigación

Los investigadores constataron que la fachada de la vivienda estaba marcada con cinco puntos, un símbolo utilizado por presos o delincuentes del entorno carcelario para señalar objetivos vinculados a la fuerza policial. “La casa estaba marcada, y el policía también”, revelaron fuentes del caso, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, los agresores conocían la rutina y los horarios del suboficial, lo que sugiere que actuaron con información previa. Personal policial relevó la zona en busca de testigos y cámaras de seguridad públicas o privadas que pudieran haber registrado el hecho.

Intervención judicial

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó el caso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso una serie de medidas: la constatación médica del estado de salud del agente, la recolección de imágenes de videovigilancia, la identificación de testigos y la realización de peritajes criminalísticos.

Estos últimos quedaron a cargo del personal del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja para determinar la cantidad de agresores y el recorrido de fuga.

Mientras tanto, el suboficial continúa internado fuera de peligro, aunque con lesiones producto del golpe recibido en la cabeza.

