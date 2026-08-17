Impactante choque entre una camioneta de Protección Civil y un tren en el norte provincial

El siniestro ocurrió el domingo. El vehículo oficial impactó contra una formación ferroviaria y el conductor tuvo que ser rescatado por Bomberos. Fue trasladado al Samco local

Así quedo el vehículo de la provincia luego del siniestro vial

Una camioneta de Protección Civil d e la provincia chocó este domingo contra una formación ferroviaria en la ciudad de San Justo y su conductor tuvo que ser rescatado luego de quedar atrapado dentro del vehículo.

El siniestro ocurrió en la intersección de calle Mantovani y las vías del ferrocarril. Por causas que todavía son materia de investigación, la camioneta oficial impactó contra el tren.

Como consecuencia del choque, el conductor quedó atrapado en el habitáculo. Personal de Bomberos trabajó en el lugar con herramientas de rescate y realizó maniobras de extricación para poder liberarlo.

Una vez rescatado, el hombre recibió asistencia en el lugar y fue trasladado en ambulancia al Samco de San Justo, donde quedó bajo atención médica para evaluar las lesiones sufridas.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de Santa Fe, personal de Protección Civil, Bomberos y trabajadores del centro de salud local. Además, las fuerzas de seguridad realizaron tareas para asegurar la zona y ordenar la circulación.

Tras el rescate, se iniciaron las actuaciones periciales para determinar cómo ocurrió el impacto y establecer las circunstancias que provocaron el siniestro.