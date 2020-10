Embed

En cuanto a los robos, se detalló que, de acuerdo a los datos aportados por la Policía de Santa Fe (PSF) la cantidad de robos registrados en el primer semestre de 2020 fue un 32 por ciento inferior que lo registrado para el segundo semestre de 2019, el número más bajo en los últimos cinco años. En coincidencia, el MPA detectó una caída casi idéntica del 33 por ciento. Para este organismo es el número de robos más contenido desde el último semestre de 2016.

En particular, sobre los delitos contra la integridad sexual se informa que también retrocedieron en el primer semestre de este año. Al mismo tiempo, se aclara: "Más allá de esto, el nivel registrado tanto por la policía como por la justicia es uno de los más elevados de toda la serie temporal. Respecto a las fuentes de información utilizadas, en general es mayor el número de legajos fiscales (MPA) que el de denuncias policiales (PSF) para un mismo tipo de delitos. En los delitos sexuales la línea de tendencia es muy similar entre el MPA y la PSF, aún más específicamente desde el año 2016, momento en el que el conteo comenzó a ser realizado por parte de la Agencia de Investigación Criminal".

Fiscalía Regional 1

En el primer semestre de 2020, en la Fiscalía Regional de Santa Fe se iniciaron más de 5 mil legajos judiciales por hechos de robo, cerca de 2 mil por hurtos, entre 100 y 250 por los delitos abigeato, usurpación, y abusos de armas de fuego y casi 380 causas por delitos contra la integridad sexual.

Se informa en esta línea que hay una tendencia a la baja en las cifras respecto del segundo semestre de 2019. Para algunos delitos este descenso es más pronunciado, como en el caso de los hurtos y los robos (que presentan descensos de 41,7 por ciento y 33,8 por ciento respectivamente). Le siguen las causas iniciadas por abusos de armas, por usurpaciones y por delitos contra la integridad sexual, con bajas de entre un 25 por ciento y un 30 por ciento en cada caso. Para los abigeatos, el descenso es menos marcado (16,1 por ciento).

Departamento La Capital

En particular durante los primeros seis meses de esta año en el departamento La Capital, la Unidad Regional I (URI) registró casi 4 mil robos y 800 hurtos. Se destacan los casi 400 registros por delitos contra la integridad sexual entre las actuaciones de la PSF y las intervenciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como también los 123 hechos de abuso de arma registrados. El resto de los delitos objeto de análisis fueron registrados con menor frecuencia: 62 hechos de usurpación y 22 de abigeato.

Al comparar estas cifras con las registradas para el segundo semestre de 2019 se aprecia un descenso en la cantidad de robos y de hurtos (23,1% y 14,5% respectivamente), continuando con la tendencia descendente iniciada en la segunda mitad del 2019. También se observa un descenso, aunque no tan acentuado, en la cantidad de registros por delitos contra la integridad sexual, del orden del 4 por ciento. La cantidad de usurpaciones y abusos de arma permaneció relativamente estable (con variaciones de -1,6 por ciento y 1,7 por ciento respectivamente). En el caso de los abigeatos, se presenta en esta jurisdicción un incremento superior al 80% comparado con el período previo, aunque no debe perderse de vista que aun así la cantidad de hechos registrados para el primer semestre de 2020 no alcanza los 25 casos.