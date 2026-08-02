Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Ocurrió este domingo alrededor de las 4.20 en la intersección de la ruta provincial 2 y calle Santa Cruz. La víctima fatal fue identificada como Martín Nicolás Montenegro, de 25 años. El conductor del automóvil quedó imputado provisoriamente como presunto autor de homicidio culposo.

Accidente fatal: Un motociclista de 25 años murió tras chocar contra un auto en Monte Vera.

Un joven motociclista murió este domingo a la madrugada luego de protagonizar un violento choque con un automóvil en la ciudad de Monte Vera .

El siniestro vial ocurrió cerca de las 4.20 en la intersección de avenida San Martín —continuación de la ruta provincial 2 en ese sector— y calle Santa Cruz, por causas que todavía son materia de investigación.

En el lugar colisionaron un automóvil Fiat Palio rojo, conducido por un hombre de 29 años, y una motocicleta Guerrero Trip de 110 centímetros cúbicos, al mando de un joven de 25 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista falleció en el lugar. La víctima fue identificada posteriormente como Martín Nicolás Montenegro, de 25 años.

Hasta el sitio llegaron agentes de la Comisaría 20° de Monte Vera y un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107, quien constató el fallecimiento del conductor de la moto.

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Denuncia y operativo

Fueron automovilistas que circulaban por la zona durante la madrugada quienes alertaron a los operadores de la central de emergencias 911 sobre el choque entre ambos vehículos.

Minutos después arribaron efectivos policiales, quienes realizaron las primeras actuaciones, buscaron posibles testigos del hecho y preservaron la escena del siniestro hasta la llegada de los especialistas.

Además, los investigadores verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones, tanto comerciales como domiciliarias, con el objetivo de reconstruir la mecánica del accidente.

Luego trabajaron en el lugar los peritos criminalísticos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron los estudios correspondientes.

Investigación

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la identificación de testigos, el relevamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad disponibles y la realización de los peritajes criminalísticos para determinar cómo ocurrió el choque.

En tanto, el conductor del automóvil quedó bajo investigación y fue imputado provisoriamente como presunto autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito.