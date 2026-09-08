Investigan un femicidio: tras la muerte de la joven quemada en Santa Rosa de Lima, detuvieron a su pareja

Hasta ayer lunes estuvo aprehendido en investigación por las quemaduras de su mujer Naiara Coronel de 20 años. Ahora, la fiscalía, con los resultados preliminares de los peritajes criminalísticos, ordenó que pase a estar detenido

El hombre de 34 años y pareja dela joven de 20 muerta en un incendio en una vivienda de Santa Rosa de Lima

Un hombre de 34 años , pareja de Naiara Coronel , de 20, quedó detenido y es investigado como principal sospechoso del femicidio de la joven, quien falleció este lunes en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen como consecuencia de las graves quemaduras sufridas durante la madrugada.

El hombre había permanecido aprehendido y con custodia policial mientras avanzaba la investigación. También presentaba quemaduras en sus manos y había declarado que intentó apagar el fuego que envolvía el cuerpo de la joven, luego de arrojarle agua.

Con el avance de la investigación y a partir de los resultados preliminares de los peritajes criminalísticos, la Fiscalía dispuso que el hombre pasara de estar aprehendido a quedar formalmente detenido, al considerar que existen elementos que permiten presumir su responsabilidad en el hecho, ocurrido en un contexto de violencia de género.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

Detenido por el femicidio

Tal como fue adelantado por UNO Santa Fe durante la mañana del lunes, promediando la madrugada se produjo un incendio dentro de una vivienda ubicada sobre calle Estrada, entre Corrientes y Juan de Garay, donde se encontraban únicamente los integrantes de la pareja.

De acuerdo con el relato brindado por el hombre de 34 años, su pareja salió súbitamente del baño convertida en una tea humana y él habría intentado apagar las llamas arrojándole agua.

El testimonio fue brindado mientras permanecía internado en el hospital Cullen, donde fue asistido por las quemaduras que presentaba en sus manos. Allí fue entrevistado por agentes del Destacamento N° 11, quienes comunicaron inmediatamente la situación a la Jefatura de la Policía capitalina. Desde allí se dio intervención a la Fiscalía.

Mientras tanto, los médicos del área de Emergentología constataron que la joven presentaba quemaduras en aproximadamente el 75% de su cuerpo y que su estado era crítico, con serio riesgo de vida.

Finalmente, durante la tarde del lunes, Naiara Coronel falleció en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen.

La investigación de la PDI

Tras conocerse el fallecimiento, la investigación quedó bajo la órbita de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), que durante la jornada avanzó con distintas medidas para determinar cómo se produjo el episodio y establecer las responsabilidades penales.

En ese marco, los agentes del área Científica de la PDI realizaron distintos peritajes criminalísticos, complementarios a las tareas desarrolladas por los especialistas en peritajes bomberiles.

A partir de los resultados preliminares obtenidos durante esas diligencias, la Fiscalía ordenó que E. E. C., de 34 años, pasara a quedar detenido y lo señaló como el principal sospechoso del femicidio de su pareja, ocurrido en un presunto contexto de violencia de género.

La investigación continúa para determinar con precisión la mecánica del hecho y reunir los elementos que permitan establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de la joven.