La Carbonilla, un "barrio popular" con más de 20 familias, en el camino de un plan de urbanización

Desde la segunda parte del año, la gestión municipal del intendente Juan Pablo Poletti, avanza en las tratativas para firmar un convenio con Nación destinado a la creación de un Ecoparque en los terrenos detrás de la Estación Belgrano. Dicha situación, puso en el foco de discusión la situación del histórico asentamiento La Carbonilla, definido por Nación como un barrio popular.

Este martes, el propio intendente Juan Pablo Poletti, mantuvo un encuentro con entidades productivas santafesinas con el objetivo de pensar el usufructo de los terrenos que se extienden detrás de la Estación Belgrano. Del encuentro participaron representantes del Colegio de Martilleros, del Colegio de Agrimensores, de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Provincia de Santa Fe - Distrito I y de la Cámara de la Construcción.

Sobre el asentamiento La Carbonilla, Poletti fue contundente: "Tenemos el relevamiento del número de familias, esto va a realizarse por etapas y desde la misma Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) nos pidieron que todo lo que son terrenos del ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) todavía no queden abarcados en esta primera etapa. Se van a ir planificando los pasos a seguir con respecto a ese barrio".

La Carbonilla, un asentamiento irregular con más de 30 años de historia emplazado en el corazón de la Estación Belgrano, definido por Nación como Barrio Popular.

La incertidumbre de los vecinos de La Carbonilla

Este martes, vecinos que viven en el asentamiento irregular ubicado dentro de los terrenos nacionales de la Estación Belgrano, popularmente conocido como La Carbonilla, y definido por Nación como un barrio popular, mostraron su temor y manifestaron su incertidumbre en relación al futuro de sus viviendas.

"Nosotros siempre tuvimos la conciencia tranquila. Sabemos que estamos en un barrio que no es nuestro, en terrenos ajenos; pero si nos reubican en otro lugar no tendríamos problemas, ya que así podríamos tener algo propio y digno para vivir. Nosotros sabemos que edificamos por voluntad propia exponiéndonos a los riesgos. Hasta el año pasado éramos 20 familias pero se fueron cuatro. La vida acá es como en todo barrio, te llevas bien con algunos vecinos y con otros no", contó una de las vecinas.

Los habitantes de La Carbonilla se ganan la vida con las changas que les ofrecen, por lo general, a los mismos vecinos de los barrios linderos, Candioti Norte y 7 Jefes. "Hace 18 años que vivo acá en el barrio. Estamos con mucha incertidumbre y temor con esto de la venta de terrenos, pero todavía ningún político se acercó a decirnos nada ni a hablar con nosotros. Cuando llegue ese momento, veremos que hacemos. Acá la gran mayoría vive de las changas, como jardinería o albañilería. Yo soy ama de casa acá en barrio Candioti Norte", continuó agregando la vecina.

"Vivo hace más de 20 años. Acá la vida es normal, la gente va y viene a trabajar; los chicos van a la escuela. Nosotros no tenemos miedo que nos saquen de acá por somos ante la ley un barrio popular. El que quiera venir a sacarnos, los vamos a denunciar", explicó otro vecino. "Ya hace algunos años, en varias oportunidades, vino gente a prometernos casas o trabajos si nos íbamos de acá. Incluso se fueron vecinos atrás de dichas promesas de reubicación, pero tuvieron que volver sin nada", indicó.

Toda una vida en los terrenos de la Estación Belgrano

Emanuel contó que fue uno de los primeros en llegar a La Carbonilla, cuando todavía no se la conocía por su nombre, junto con toda su familia: "Nosotros fuimos los primeros que llegamos acá cuando no existía el barrio. Vivíamos atrás de un galpón de trenes. Acá no había nada, ni construcciones ni casas. Había un galpón donde funcionaba un comedor de Caritas".

"Tengo 35 años en el barrio, toda una vida. Tengo hijos y cada uno tiene lo suyo acá en La Carbonilla. Ya intentaron sacarnos, a cambio de plata. Pero no pudieron porque nos sentimos en nuestro propio hogar. Nos quisieron llevar a Coronda y al norte de la ciudad, pero nunca nos ofrecieron algo real", contó

"Acá se dicen muchas cosas de nosotros, pero vivimos tranquilos, cerca de las escuelas y cerca de toda la ciudad", finalizó Emanuel.