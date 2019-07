La pareja de Baldomir: "A los periodistas te dan ganas de matarlos uno por uno"

Este jueves por la mañana comenzó el juicio contra Carlos 'Tata' Baldomir, acusado de violar a su propia hija. Al ingresar a la sala de audiencias, hizo gestos amenazantes a los periodistas que se encontraban en el lugar.

Laura Baldomir, actual pareja del exboxeador, dijo sobre los gestos en Cadena Oh!: “Fue para los periodistas para los que hacen 2 años y 8 meses están hablando cualquier cosa. Antes que los jueces, lo condenaron los periodistas. Es decir, todo este tiempo te tienen encerrado por algo que no hiciste. Eso no requiere explicación, te dan ganas de matar uno por uno, lo mínimo que uno tiene es bronca”.

baldomir 2.jpg José Busiemi/ UNO Santa Fe

Por su parte, la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF) expresó su rechazo a los gestos amenazantes del ex boxeador Carlos "Tata" Baldomir "hacia los trabajadores y trabajadoras de prensa presentes en la Sala I del subsuelo de Tribunales, donde se llevaba a cabo esta mañana el juicio oral y público contra el ex campeón del mundo de boxeo. La APSF se solidariza con los trabajadores y trabajadoras amenazados, y se expresa en defensa del libre ejercicio de la tarea periodística.

Aberrante

La acusación contra contra el exboxeador es por los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado, abuso sexual gravemente ultrajante (ambos delitos calificados por ser el imputado ascendiente de la víctima y por la convivencia preexistente con una víctima menor de 18 años) y promoción a la corrupción de menores.

La fiscal Del Río Ayala precisó que "los ilícitos comenzaron cuando la víctima estaba en edad escolar y se reiteraron en múltiples oportunidades". La funcionaria judicial añadió que "algunas de las agresiones sexuales fueron perpetradas en el domicilio familiar que compartían la víctima y el acusado, y en el que también vivían los hermanos de la niña y la madre, que era pareja del acusado".

Por su parte, el fiscal Grimberg manifestó que "también abusó de su hija cuando se trasladaba en automóvil con ella. Le pedía que se sentara en el asiento del acompañante y la obligaba a tener conductas de índole sexual". En este sentido, el funcionario agregó que "estas agresiones también ocurrieron en reiteradas ocasiones".

Embed

"Los abusos no solo fueron cometidos en la ciudad de Santa Fe, sino también en una vivienda de la ciudad de Junín (provincia de Buenos Aires) donde residía temporalmente el acusado y en ocasiones en que la víctima concurrió a visitarlo", indicó Del Río Ayala.

Al respecto, añadió que "puntualmente en los veranos de 2012 y 2013, durante el transcurso de estas visitas, el acusado aprovechaba los momentos en los que compartía la cama con la niña o cuando el resto de la familia estaba durmiendo para perpetrar las agresiones sexuales".

"También fue acusado de abusar de su hija en febrero de 2014, en una ocasión en la que junto a otros familiares concurrieron a una cena en un comedor de la localidad de Sauce Viejo", explicó Grimberg. "Cuando regresaban en automóvil luego de cenar y mientras conducía el hijo del acusado, el acusado se ubicaba en el asiento trasero junto a la niña y cometió los ilícitos".