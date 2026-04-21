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"Los Puchinga": 33 allanamientos de la PDI por homicidios y narcomenudeo en el noroeste de la ciudad

Es el corolario de una investigación compleja que incluye delitos como homicidio, tentativa de homicidio y venta barrial de drogas. Apresaron a siete personas, incautaron drogas, armas, dólares y distintos tipos de vehículos.

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de abril 2026 · 09:30hs
La PDI llevo a cabo 33 allanamientos por homicidios y narcomenudeo en el noreste de la ciudad

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La PDI llevo a cabo 33 allanamientos por homicidios y narcomenudeo en el noreste de la ciudad

Este martes por la mañana, y como corolario de una investigación por homicidios cometidos en la zona norte y por la venta al menudeo de drogas en barrios del extremo noroeste de la ciudad, se ejecutaron 33 allanamientos simultáneos.

Los procedimientos fueron realizados por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, con la colaboración de grupos especializados en irrupción táctica.

Como resultado, fueron aprehendidas siete personas, una de ellas un menor no punible. Durante las requisas en los inmuebles, los agentes secuestraron estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo (pesos y dólares) y vehículos de distinto tipo, entre otros elementos de interés para la causa.

El grupo criminal “Los Puchinga”

La investigación está centrada en un grupo criminal con trayectoria en los márgenes de la ley, autodenominado “Los Puchinga”. En el pasado, sus integrantes estuvieron vinculados a carreras cuadreras y clandestinas, mientras que en la actualidad se los asocia a hechos de extrema violencia ligados a la venta barrial de drogas.

Entre los casos bajo investigación se encuentra el homicidio de una mujer embarazada, ocurrido el último día de 2025, y una tentativa de homicidio registrada en 2026.

Conferencia de prensa

El operativo, que incluye la coordinación y ejecución de los allanamientos, podría extenderse hasta después de las 10.30 u 11.

Se prevé que luego se realice una conferencia de prensa con el detalle completo de los resultados, en especial sobre las siete aprehensiones y los elementos probatorios secuestrados.

En el lugar se encuentran presentes los fiscales Urquiza y Lacuadra, de las áreas de Delitos Complejos y Homicidios, y la fiscal de la Minoridad, Ana Laura Gioria.

• LEER MÁS: Venganza, balacera y triple homicidio en barrio Loyola Sur: la sangrienta trama que dejó tres muertos y dos heridos

allanamientos homicidios narcomenudeo PDI
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