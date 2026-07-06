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Un bebé fue baleado en un ataque a tiros en zona sur de Rosario cuando iba al kiosco con su papá

El bebé de dos años resultó herido en un brazo y quedó internado sin riesgo de vida. Fue alcanzado por una bala en plena calle

6 de julio 2026 · 10:25hs
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Un bebé fue baleado en un ataque a tiros en zona sur de Rosario cuando iba al kiosco con su papá

Un bebé fue baleado en un ataque a tiros en zona sur de Rosario cuando iba al kiosco con su papá

Un bebé de dos años de edad fue baleado en medio de un ataque a tiros en la zona sur de Rosario durante este domingo a la noche. Fue atendido de urgencia y quedó internado, afortunadamente, sin riesgo de vida.

Una balacera en las calles de Rosario

Fuentes policiales informaron que en Ameghino al 100 entre Necochea y Patricias Argentinas se registró un balacera cerca de las 9 de la noche, de acuerdo a los testimonios de vecinos del lugar. Los efectivos pudieron constatar la presencia en calle Ameghino a la altura del 161, un automóvil Renault 12 blanco estacionado con su parabrisas roto por impactos de arma de fuego y en la intersección de calle Ameghino y Patricias Argentinas se encontraron ocho vainas servidas en la calle.

En ese marco, un niño de dos años resultó herido de un balazo. De acuerdo a fuentes oficiales, iba al kiosco con su padre cuando un disparo lo alcanzó. Fue trasladado al hospital Roque Sáenz Peña donde diagnosticaron una herida de ingreso y salida de una bala en el antebrazo izquierdo sin riesgo de vida recibiendo la primera atención para luego ser trasladado al Hospital de Niños Vilela.

bebé baleado Rosario
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