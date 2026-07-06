Un bebé de dos años de edad fue baleado en medio de un ataque a tiros en la zona sur de Rosario durante este domingo a la noche. Fue atendido de urgencia y quedó internado, afortunadamente, sin riesgo de vida.
Un bebé fue baleado en un ataque a tiros en zona sur de Rosario cuando iba al kiosco con su papá
El bebé de dos años resultó herido en un brazo y quedó internado sin riesgo de vida. Fue alcanzado por una bala en plena calle
Una balacera en las calles de Rosario
Fuentes policiales informaron que en Ameghino al 100 entre Necochea y Patricias Argentinas se registró un balacera cerca de las 9 de la noche, de acuerdo a los testimonios de vecinos del lugar. Los efectivos pudieron constatar la presencia en calle Ameghino a la altura del 161, un automóvil Renault 12 blanco estacionado con su parabrisas roto por impactos de arma de fuego y en la intersección de calle Ameghino y Patricias Argentinas se encontraron ocho vainas servidas en la calle.
En ese marco, un niño de dos años resultó herido de un balazo. De acuerdo a fuentes oficiales, iba al kiosco con su padre cuando un disparo lo alcanzó. Fue trasladado al hospital Roque Sáenz Peña donde diagnosticaron una herida de ingreso y salida de una bala en el antebrazo izquierdo sin riesgo de vida recibiendo la primera atención para luego ser trasladado al Hospital de Niños Vilela.