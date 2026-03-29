La Policía Federal detuvo a "La Gorda Corina" y a sus tres hijos por acopio, fraccionamiento y venta de drogas

Sucedió este fin de semana como corolario de una investigación relámpago iniciada a mediados de marzo. Secuestraron drogas, un auto, motos, dólares y pesos.

Este fin de semana, pesquisas antinarcóticos y de Investigaciones del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron varios allanamientos en distintas calles de barrio Centeno , en la ciudad de Rosario , donde aprehendieron a cuatro integrantes de un grupo familiar dedicado a la recepción, estiramiento, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo .

Durante los procedimientos, secuestraron más de 360 dosis de cocaína , una importante cantidad de dinero en efectivo —tanto en pesos como en dólares —, un automóvil , dos motocicletas , joyas y 22 teléfonos celulares .

detenido droga rosario

Investigación

El fiscal César Cabrera, de la unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, solicitó a mediados de marzo la colaboración de la Policía Federal para investigar a una familia dedicada a la venta barrial de drogas.

La pesquisa determinó que el grupo se encargaba de la recepción de estupefacientes, su estiramiento, fraccionamiento en dosis y posterior comercialización en distintos domicilios de barrio Centeno.

Los investigadores reunieron interceptaciones telefónicas, realizaron patrullajes cibernéticos en redes sociales y obtuvieron registros fotográficos y fílmicos de los inmuebles donde se desarrollaba la actividad ilícita.

Con esas pruebas, elevaron el informe a la fiscalía, que finalmente ordenó los allanamientos concretados este fin de semana, los cuales culminaron con la detención de la presunta líder, conocida como “La Gorda Corina”, junto a sus hijos, quienes también integraban la organización.

Aprehendidos

Como resultado de los operativos, fueron aprehendidos dos mujeres y dos hombres, todos integrantes del mismo clan familiar. Tres de ellos son hijos de “La Gorda Corina”, sindicada como la líder de la banda dedicada al narcomenudeo.

En los procedimientos, además de la droga, se incautaron dólares estadounidenses y pesos argentinos, vehículos, joyas presuntamente de oro y una gran cantidad de dispositivos móviles, elementos que serán clave para la continuidad de la causa.

detenido droga rosario

Ley de Microtráfico de Santa Fe

Las autoridades informaron los resultados del operativo a la Jefatura de la Policía Federal Argentina, que a su vez dio intervención al fiscal Cabrera.

El funcionario judicial dispuso que los cuatro aprehendidos permanezcan detenidos, sean identificados y se les forme causa como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

Asimismo, ordenó que todos los elementos secuestrados queden bajo cadena de custodia con resguardo policial permanente.

• LEER MÁS: Prefectura desbarató una banda narco en Puerto General San Martín y San Lorenzo: cuatro detenidos y secuestros por $106 millones