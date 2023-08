Lamentable cuenta: una cadena de peluquerías festejó su día con el robo Nº 80

"Es el robo nº 80 que vengo padeciendo desde el año 1994. En esta oportunidad forzaron la vidriera, con una metodología nueva ya que no la conocía, palenqueándola, no la rompieron e ingresaron y se llevaron todo, absolutamente todo" agregó.

alejo peluqueria robo 80 3.jpg La peluquería asaltada en el microcentro santafesino. UNO Santa Fe

alejo peluqueria robo 80 4.jpg La peluquería asaltada en el microcentro santafesino. UNO Santa Fe

"Yo podría trabajar hoy, pero de verdad, les soy sinceros, no tengo ganas", se lamentó quien además dijo que "podría hacerlo como lo hice las otras 79 veces, yendo a los proveedores que ya son amigos y buscar las herramientas que es lo que tendré que hacer, pero hoy no tengo ganas de nada. Tengo 59 años, llevo 30 años trabajando en esta profesión que adoro porque amo porque es mi vocación, ya que no trabajo por dinero y mi hijo es la tercera generación de la familia, pero estoy muy triste y angustiado".

Por último remarcó "La tristeza que tengo es la sensación que tenemos siempre, de que no te cuida nadie. No les importamos a nadie y puedo enumerarte a todos los funcionarios que debieron hacer algo. Nunca nadie en todos los robos que he sufrido alguien se hizo presente, ni recuperé ni siquiera uno de los peines robados, lo que quiere decir a las claras que no les importamos. Ni me seguridad ni atrapar a los delincuentes".

alejo peluqueria robo 80 1.jpg La peluquería asaltada en el microcentro santafesino. UNO Santa Fe

