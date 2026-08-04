Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio alevoso

El hombre, de 41 años, irrumpió en la casa de la mujer, la encerró y le disparó, pero la bala no salió. Siguió atacándola con un cuchillo hasta que llegó la Policía.

Un hombre de 41 años cuyas iniciales son R.S.C. quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal en la que está imputado como autor de la tentativa de femicidio de la mujer que había sido su pareja cometida con un arma de fuego el pasado viernes 24 de julio en la ciudad de Santa Fe.

La medida cautelar fue impuesta por la jueza Rosana Carrara a raíz del pedido formulado por la fiscal Laura Gerard en una audiencia llevada a cabo esta mañana en los tribunales de la capital provincial.

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“Presentamos múltiples evidencias que dan cuenta de que el hecho ilícito ocurrió tal como lo planteamos desde la Fiscalía y que el autor es el imputado”, valoró la fiscal y agregó que “la Defensa no se opuso a nuestro pedido de prisión preventiva y acordó la cautelar”.

Indefensa y aislada en su propia casa

Gerard relató en la audiencia que “el hombre investigado cometió el ilícito minutos después de las 13 en la casa de la víctima ubicada en la zona norte de la ciudad” y puntualizó que “ingresó al inmueble, le exigió a otro hombre que estaba allí que se fuera, cerró la puerta de acceso con candado y quedó solo junto con la mujer”.

La fiscal del MPA remarcó que “con la víctima indefensa e imposibilitada de escapar, extrajo un arma de fuego, le apuntó y le disparó al menos una vez con la clara intención de matarla”. Gerard subrayó que “el proyectil quedó trabado en el mecanismo del arma, lo que impidió que impacte en la mujer”.

“Segundos después, intentó colocar otros cuatro cartuchos en el arma, pero no logró que funcione”, planteó la fiscal y añadió que “entonces agarró un cuchillo que había en la casa y la apuñaló en distintas partes del cuerpo, provocándole heridas en el cuero cabelludo, torax, espalda, antebrazos, brazos y manos”.

La representante del MPA argumentó que “el imputado siempre actuó con intención, conocimiento y voluntad de matar a la mujer” y sostuvo que “la muerte de la mujer no se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad de él”. En tal sentido enumeró “el desperfecto mecánico del arma de fuego, la imposibilidad de volverla a cargar, la rápida atención médica que recibió la víctima y la inmediata intervención policial que ingresó por la fuerza a la casa”.

Calificaciones penales

Al imputado se le atribuyó la autoría de los delitos de tentativa de homicidio agravado (por el vínculo de pareja, por violencia de género (femicidio) y por alevosía) y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.