Bº Candioti Sur endurece el reclamo por el Seom: vecinos impulsan una protesta con cartelería en las calles y exigen reunirse con el municipio

La Vecinal Candioti Sur denunció que, a más de un mes de haber presentado un pedido formal para eximir del estacionamiento medido a los frentistas, aún no obtuvo respuestas oficiales. En una reunión realizada este lunes, los vecinos definieron nuevas acciones y reiteraron el pedido de un encuentro con las autoridades municipales.

Vecinos de Candioti Sur denuncian falta de respuesta municipal al pedido de eximición del estacionamiento medido.

El Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) volvió a quedar en el centro de la polémica en barrio Candioti Sur . Luego de más de un mes sin respuestas por parte del Ejecutivo municipal, vecinos y representantes de la vecinal resolvieron avanzar con nuevas medidas para visibilizar el reclamo y exigir modificaciones al sistema.

La reunión se realizó este lunes por la tarde en la sede de la Vecinal Candioti Sur, ubicada en Marcial Candioti 2899, y contó también con la participación de residentes de Candioti Norte.

El eje del reclamo continúa siendo el mismo: los frentistas solicitan quedar exentos del pago del Seom o, al menos, que se flexibilice el sistema para contemplar las particularidades de un barrio que, sostienen, tiene un perfil predominantemente residencial.

"Presentamos la nota y nunca tuvimos una respuesta"

El presidente de la Vecinal Candioti Sur, Matías Galíndez, recordó que el pedido formal fue presentado el pasado 30 de junio y lamentó que, hasta el momento, no exista una contestación oficial.

"Presentamos una nota fundamentando el pedido de eximir del Seom a los frentistas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho del barrio. Lo hicimos el 30 de junio y al día de hoy no tenemos respuesta; el expediente está parado en un área de la Municipalidad", señaló.

Vecinos de Candioti Sur se reunieron para impulsar cambios en el sistema de estacionamiento medido gentileza

El dirigente sostuvo que la falta de una respuesta institucional terminó profundizando el malestar entre los vecinos.

"La Vecinal tiene que ser un canal entre los vecinos y la Municipalidad. Creemos que debería haber una respuesta formal y oficial. La única contestación que recibimos fue a través de los medios de comunicación, con declaraciones del secretario de Control que muestran una realidad completamente distinta a la que vivimos", cuestionó.

LEER MÁS: El Seom bajo la lupa en el Puerto de Santa Fe: vecinos denuncian un "laberinto de dársenas" que complica la circulación y exigen respuestas

"El Seom fue pensado como un paquete cerrado"

Galíndez insistió en que el principal problema es que el sistema fue diseñado sin contemplar las diferencias entre los distintos barrios de la ciudad. "Percibimos al Seom como un paquete cerrado para realidades totalmente diferentes. La particularidad de Candioti es que es un barrio residencial", afirmó.

Según explicó, la aplicación del estacionamiento medido afecta especialmente a quienes viven en la zona.

"Hoy hay vecinos que reciben multas porque solo tienen tres horas para estacionar frente a su casa y deben afrontar un costo muy elevado para dejar el auto diariamente. Consideramos que las tarifas están desproporcionadas respecto de los ingresos de los vecinos", sostuvo.

Además, aseguró que el problema ya no se limita únicamente a las calles alcanzadas por el sistema. "No solo lo sufren quienes viven sobre las cuadras con Seom; también afecta a los vecinos del sector este del barrio, donde se produjo un desorden importante porque muchos automovilistas buscan estacionar allí para evitar pagar", explicó.

Carteles y nuevas acciones para visibilizar el reclamo

Durante el encuentro, los vecinos analizaron distintas alternativas para mantener activo el reclamo mientras se aguarda una respuesta del Ejecutivo.

Entre las primeras medidas acordadas se encuentra una campaña de cartelería en distintos sectores del barrio.

"La primera acción que pensamos es colocar carteles para visibilizar el problema. Es una protesta pacífica para mostrar el enojo de los vecinos y esperar que la Municipalidad escuche y flexibilice esta medida", indicó Galíndez.

Medidas de protesta: Impulsan una campaña de cartelería para visibilizar el reclamo y exigir diálogo.

El dirigente aclaró que la intención sigue siendo privilegiar el diálogo antes que la confrontación.

Piden una reunión con el secretario de Control

Como parte del reclamo, la Vecinal volvió a solicitar formalmente una reunión con el secretario de Control municipal, Sebastián Mastropaolo. "Queremos reunirnos con él para que escuche nuestra mirada. Entendemos que las distintas realidades barriales deben ser contempladas y que el sistema necesita flexibilizarse", afirmó.

LEER MÁS: Piden la intervención de Defensa del Consumidor por el nuevo Seom: denuncian "prácticas abusivas" y "exclusión digital"

Galíndez remarcó que el planteo vecinal no se limita a una crítica. "No es solo una queja. También proponemos alternativas para mejorar el funcionamiento del Seom según las características de nuestro barrio", expresó.

"Los vecinos no van a parar"

Finalmente, el presidente vecinal aseguró que las acciones continuarán hasta obtener una respuesta concreta. "Si no hay cambios, vamos a seguir activos porque creemos que los vecinos no van a parar hasta lograr la eximición", advirtió.

Y concluyó destacando el valor de la participación ciudadana. "La participación vecinal es fundamental. Cada vez que los vecinos se involucraron y trabajaron en conjunto lograron resultados. La única manera de que el Municipio nos escuche es participando y mostrando lo que realmente ocurre en el barrio", cerró.