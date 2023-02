Le vaciaron el taller mecánico y se llevaron su vehículo que apareció quemado

robo taller mecánico camioneta quemada.jpg LA camioneta robada en el taller mecánico fue hallada quemada horas más tarde. Prensa

Fue una vecina quien al escuchar un fuerte estruendo desde la calle, al acercarse a la ventada distinguió a varias personas salir del taller mecánico. Como le pareció algo raro, dio aviso a la policía que llegó al lugar y constató que el taller que funciona en un galpón había sido robado. Los ladrones ingresaron rompiendo dos candados y luego forzando un portón para cargar todo en el vehículo y huir del lugar.

robo taller mecánico 2.jpg El taller mecánico que fue vaciado por los delincuentes UNO Santa Fe

robo taller mecanico 1.jpg

Franco dialogó con el Móvil de UNO y relató: "Si bien voy revisando y cada vez descubro más cosas que faltan, en herramientas se habrán llevado entre $1.000.000 y $1.500.000 o más, sumando el auto. Además, en cualquier taller mecánico hay herramientas que son costosas que al día de hoy volver a hacer toda la inversión me es imposible. Me dejaron sin poder trabajar, tengo que salir a pedir o comprar para poder hacerlo".

Si bien no asegura el motivo por el cual fue elegido su comercio manifestó: "Me llamó mucho la atención algunas cosas que no se llevaron. No puedo decir si fue al voleo, si no lo fue, sí cuando abrieron vieron el auto y se llevaron las cosas ".

•LEER MÁS: Les robaron 7.500 dólares y $5.500.000 en la Ruta Nacional 11