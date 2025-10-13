Uno Santa Fe | Policiales | mujer

Lo denunciaron por amenazar a una mujer y terminó preso con una pistola 9 mm

El hecho ocurrió al mediodía en Laguna Paiva. El arma secuestrada estaba lista para disparar. Interviene la fiscalía de Flagrancia del MPA.

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de octubre 2025 · 07:29hs
Este sábado al mediodía, un hombre fue detenido en Laguna Paiva luego de ser denunciado por amenazar a una mujer en plena vía pública. El operativo se concretó en inmediaciones de Almirante Brown y Obreros, donde efectivos de la Comisaría 13° interceptaron al sospechoso, que se desplazaba en moto.

Según informaron fuentes policiales, un vecino alertó por teléfono que un sujeto armado intimidaba a una mujer en la calle. Minutos después, los uniformados llegaron al lugar, rodearon al hombre y, tras un chequeo de rutina, le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros —un arma de guerra— que llevaba oculta en la cintura.

Ante la presencia de numerosos vecinos, el individuo fue reducido, esposado y trasladado a la dependencia policial.

Arma de guerra lista para disparar

En la Comisaría 13°, el detenido —un hombre de 41 años— fue identificado y alojado en un calabozo. Los agentes verificaron que el arma secuestrada, una pistola Bersa Thunder 9 mm, se encontraba en perfecto estado de conservación, con una bala en la recámara y 14 en el cargador, es decir, lista para disparar.

Investigación y causas penales

La Jefatura de la Unidad Regional I fue informada del procedimiento, y de inmediato se dio aviso al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial dispuso que el sospechoso permanezca detenido y sea imputado por portación indebida de arma de fuego de guerra, munición de guerra y amenazas calificadas.

