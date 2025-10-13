Este sábado al mediodía, un hombre fue detenido en Laguna Paiva luego de ser denunciado por amenazar a una mujer en plena vía pública. El operativo se concretó en inmediaciones de Almirante Brown y Obreros, donde efectivos de la Comisaría 13° interceptaron al sospechoso, que se desplazaba en moto.
Lo denunciaron por amenazar a una mujer y terminó preso con una pistola 9 mm
El hecho ocurrió al mediodía en Laguna Paiva. El arma secuestrada estaba lista para disparar. Interviene la fiscalía de Flagrancia del MPA.
Por Juan Trento
Según informaron fuentes policiales, un vecino alertó por teléfono que un sujeto armado intimidaba a una mujer en la calle. Minutos después, los uniformados llegaron al lugar, rodearon al hombre y, tras un chequeo de rutina, le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros —un arma de guerra— que llevaba oculta en la cintura.
Ante la presencia de numerosos vecinos, el individuo fue reducido, esposado y trasladado a la dependencia policial.
Arma de guerra lista para disparar
En la Comisaría 13°, el detenido —un hombre de 41 años— fue identificado y alojado en un calabozo. Los agentes verificaron que el arma secuestrada, una pistola Bersa Thunder 9 mm, se encontraba en perfecto estado de conservación, con una bala en la recámara y 14 en el cargador, es decir, lista para disparar.
Investigación y causas penales
La Jefatura de la Unidad Regional I fue informada del procedimiento, y de inmediato se dio aviso al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial dispuso que el sospechoso permanezca detenido y sea imputado por portación indebida de arma de fuego de guerra, munición de guerra y amenazas calificadas.
