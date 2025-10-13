Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Detuvieron a un hombre armado con una pistola de guerra en barrio Belgrano

Sucedió tras una persecución policial. Se trata de un hombre de 30 años que estaba como acompañante en una moto. El conductor logró escapar

13 de octubre 2025 · 09:29hs
Esta madrugada de lunes, pasadas las 2, un hombre de 30 años fue aprehendido por la Policía en inmediaciones de Pasaje Paraguay al 7200, en el barrio Belgrano. El sujeto —que iba como acompañante en una motocicleta— fue sorprendido con una pistola calibre .380 cargada, considerada arma de guerra.

El detenido fue sorprendido con una pistola calibre .380 cargada, considerada arma de guerra

El operativo se inició tras llamados de vecinos al 911, quienes alertaron sobre disparos de arma de fuego en la zona. Inmediatamente, los operadores del sistema de emergencias enviaron móviles del Comando Radioeléctrico para verificar la situación.

Persecución y arresto

Durante el patrullaje preventivo, los agentes observaron una motocicleta con dos ocupantes que intentaron huir a gran velocidad. Pese a la voz de alto, el acompañante descendió del rodado y comenzó a correr hacia el norte, mientras se sujetaba la cintura.

Los uniformados iniciaron una persecución a pie que culminó con la detención del sospechoso. En la requisa, le secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre .380 ACP con su cargador completo, elemento catalogado como arma de guerra.

El conductor de la moto, en tanto, logró escapar y por el momento permanece prófugo.

Intervención judicial

La Jefatura de la Unidad Regional I fue informada del procedimiento y comunicó la novedad al fiscal de Flagrancia en turno, doctor Orio, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario dispuso que el detenido continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa por portación indebida de arma de fuego y munición de guerra.

