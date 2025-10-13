Uno Santa Fe | Policiales | barrio Candioti

Robo en un bar de barrio Candioti: se llevaron más de $1.000.000

El episodio fue descubierto por los empleados este sábado por la tarde. Los ladrones rompieron vidrios y dejaron manchas de sangre

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de octubre 2025 · 09:38hs
Este sábado por la tarde, empleados del local gastronómico Envero, ubicado en la esquina de Belgrano y Castellanos, en pleno barrio Candioti, se encontraron con una escena alarmante al llegar para comenzar su jornada laboral.

En la vereda del comercio observaron manchas de sangre, que se repetían en el interior del local. Al ingresar descubrieron que una ventana estaba rota, también con restos de sangre, lo que evidenciaba el paso de uno o varios delincuentes durante la madrugada.

Denuncia y operativo policial

Ante el hallazgo, los trabajadores llamaron de inmediato al 911, y en cuestión de minutos arribaron efectivos de la Comisaría 3° y de la Estación Policial Centro (EPC). Los uniformados preservaron la escena para no alterar posibles rastros y notificaron a las autoridades superiores.

Los policías iniciaron un relevamiento entre vecinos para buscar testigos que pudieran aportar datos sobre la presencia de personas extrañas en la zona durante la madrugada. Además, comenzaron a verificar cámaras de videovigilancia, tanto del local como de comercios y viviendas cercanas, con el objetivo de identificar a los responsables.

La propietaria del local y los empleados constataron la faltante de más de un $1.200.000 en efectivo, dinero que se encontraba guardado en el interior del establecimiento.

Investigación y peritajes

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue notificada del hecho y dio aviso al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó una serie de medidas investigativas.

Durante la tarde, peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un minucioso trabajo en la escena: levantaron huellas, tomaron muestras biológicas y registraron fotografías de los daños materiales.

Fuentes policiales no descartaron que los ladrones hayan resultado heridos al romper los vidrios, lo que explicaría la presencia de sangre en distintos sectores del lugar. La investigación continúa bajo directivas del MPA, mientras los agentes de la PDI trabajan para identificar y detener a los autores del robo.

