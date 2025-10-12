Aprehendieron a un paranaense que sustrajo varios relojes en una joyería de la peatonal San Martín

La Policía de Santa Fe detuvo a un joven de 25 años acusado de hurtar relojes de alta gama en la Joyería Dissasari. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del local.

Durante la tarde de este sábado , efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe lograron aprehender a un joven paranaense de 25 años que había participado en un robo a una joyería situada en plena peatonal San Martín , en el microcentro de la ciudad capital.

El hecho ocurrió en el local Joyería Dissasari , ubicado en San Martín al 2500 , entre Tucumán y La Rioja. Allí, tres mujeres y un hombre ingresaron al comercio simulando ser clientes interesados en relojes y artículos artesanales. Aprovechando un ardid distractivo , lograron sustraer siete relojes de distintas marcas , entre ellas Casio, Lemon y Mistral , para luego darse a la fuga.

robo joyeria El hecho sucedió en la tarde del sábado en plena Peatonal santafesina gentileza

Detención y elementos recuperados

Minutos después, en un operativo desplegado por la policía capitalina, uno de los delincuentes fue interceptado y reducido. El aprehendido fue identificado como A. E. M., de 25 años, con domicilio en la ciudad de Paraná, en la vecina provincia de Entre Ríos.

Durante la requisa, los agentes secuestraron tres de los siete relojes sustraídos, los cuales fueron entregados bajo acta al propietario del comercio por orden de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Cómo descubrieron el robo

El sistema de videovigilancia interna del local permitió reconstruir con claridad la maniobra delictiva. En las imágenes se observa a las dos mujeres y al hombre mientras distrajeron a una empleada con preguntas simultáneas, mientras otros tomaban relojes de la vidriera para “consultar precios y características”.

Esta modalidad, conocida popularmente como la de las “mecheras”, consiste en hurtar objetos de manera disimulada y coordinada. Las cámaras de seguridad no solo captaron el accionar dentro del local, sino también las imágenes de la huida de los implicados, lo que facilitará la identificación del resto de los involucrados.

Intervención fiscal y causa penal

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó el procedimiento al fiscal de Flagrancia en turno del MPA, quien dispuso que el detenido permanezca privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de hurto.

Además, el funcionario judicial ordenó secuestrar las grabaciones del comercio y de las cámaras de la peatonal San Martín para avanzar con la identificación de las tres mujeres que continúan prófugas y recuperar los cuatro relojes restantes.

