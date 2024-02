Luego de una persecución atraparon a tres delincuentes con dos armas de fuego y balas

Embed

Policías del Comando se alertaron ante la conducción temeraria y peligrosa de un auto VW Senda gris e intentaron detenerlo, pero el conductor no solo no frenó, sino que aceleró y escapó. En ese momento se originó una persecución que concluyó cuando un hombre que viajaba como acompañante se bajó raudamente del auto, disparó sobre los policías y finalmente fue aprehendido y le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros. También fueron apresados el conductor del auto y la mujer que viajaba en el asiento trasero, quienes fueron identificados: ella F. D. de 26 años, y ellos, B. N. C. de 27 años y E. L. O. de 25.