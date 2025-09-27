Uno Santa Fe | Policiales | robo

Menores de 13 años fueron los autores del robo en la casa del Pulga Rodríguez en un barrio privado de Santo Tomé

Pesquisas de la PDI Región I y la fiscal MPA Gabriela Arri trabajaron en el esclarecimiento del robo. La presunción de que los ladrones estaban en el interior del Club de Campo El Paso quedó convalidada.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de septiembre 2025 · 11:19hs
Prendas robadas y recuperadas luego del robo a la casa del Pulga Rodríguez.

El robo en la casa que alquila Luis Miguel Pulga Rodríguez, jugador de Colón, en el Club de Campo El Paso, sorprendió por la aparente solidez del sistema de seguridad del barrio privado. Desde el primer momento, la hipótesis de un ingreso externo no parecía convincente y con el correr de las horas la investigación reveló otra posibilidad.

La investigación

Tal como fue anticipado en la primera y siguiente publicaciones desde el último domingo en adelante por UNO Santa Fe, el hecho ocurrió el domingo pasado, cuando Rodríguez denunció que al regresar a su casa notó el faltante de indumentaria deportiva y objetos de valor. Según declaró, una abertura había quedado sin cerrar y esa habría sido la vía de ingreso de los ladrones.

La causa quedó en manos de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Gabriela Arri, quien trabajó junto a la Policía de Investigaciones (PDI) Región I. Tras varios días de averiguaciones, los pesquisas constataron que los responsables eran menores de 13 años que residen dentro del mismo country.

Allanamientos y hallazgos tras el robo

Con las órdenes judiciales correspondientes, se realizaron allanamientos en viviendas de El Paso y en otra ubicada en calle Alberti al 2000, en barrio Guadalupe Oeste. Durante las requisas se secuestró gran cantidad de ropa deportiva perteneciente al futbolista. Sin embargo, no fueron recuperados algunos elementos denunciados, como perfumes y dinero.

Indignación en el barrio

El hallazgo causó sorpresa e indignación entre los vecinos del country. “El problema no es el afuera, el problema es el adentro”, fue una de las frases que circuló entre los residentes al confirmarse que los autores no eran intrusos sino chicos que viven en el mismo lugar.

Intervención de la justicia de menores

Debido a que los involucrados tienen menos de 16 años, son inimputables penalmente según la legislación argentina. La investigación fue derivada a la fiscalía de menores, que podrá convocar a los padres de los chicos para revisar lo sucedido y evaluar la situación familiar.

robo Pulga Rodríguez casa
