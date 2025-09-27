Marc Márquez fue segundo en la sprint y está a un paso de un nuevo título de MotoGP

El español Marc Márquez (Ducati) terminó segundo en la carrera sprint del Gran Premio de Japón y quedó a un paso de conseguir su séptimo título de MotoGP

El español Marc Márquez (Ducati) terminó segundo en la carrera sprint del Gran Premio de Japón y quedó a un paso de conseguir su séptimo título de MotoGP . Comenzó tercero, pero rápidamente cayó al cuarto lugar. Sin embargo, no tuvo mayores complicaciones para superar a Joan Mir (Honda) y a Pedro Acosta (KTM), para luego regular.

El triunfo en la carrera sprint quedó en manos del italiano y dos veces campeón de MotoGP, Francesco Bagnaia (Ducati), mientras que el podio lo completó el español Pedro Acosta.

Esta victoria le permitió a Bagnaia acomodarse en la tercera posición del campeonato y sacarle 20 puntos a su perseguidor más inmediato, que es su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia).

Los otros pilotos que sumaron puntos en la carrera sprint fueron Joan Mir (Honda), Franco Morbidelli (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha), Luca Marini (Honda), Raúl Fernández (Aprilia) y Ai Ogura (Aprilia).

La carrera sprint del GP de Japón estuvo marcada por una caótica largada, en la que terminaron yéndose al piso Bezzecchi y el actual campeón de la categoría, el español Jorge Martín. Este último fue el que más sufrió las consecuencias, ya que terminó con una fractura de clavícula.

Márquez, a un paso del título en el MotoGP

Tras la segunda posición obtenida en la carrera sprint, Marc Márquez quedó aún más cerca del título, ya que le sacó la impresionante suma de 191 puntos de ventaja a su hermano Alex (Ducati), quien no pudo sumar por terminar décimo.

De cara a la carrera principal del GP de Japón, que será este domingo a las 2 de la madrugada, a Márquez le alcanzará con terminar segundo en caso de que su hermano gane para conseguir su séptimo título de MotoGP y el primero desde el 2019.