Una violenta balacera en el barrio Centenario terminó con un joven asesinado y otro herido grave

El hecho se registró después de las 18. Una intensa balacera dejó como saldo el asesinato de Gonzalo Ezequiel Leiva de 19 años y herido de bala a Sebastián Vázquez de 19.

Juan Trento

Juan Trento

26 de septiembre 2025 · 20:11hs
El grave suceso de violencia tuvo como epicentro la calle J. M. Pérez al 600 del barrio Centenario, este viernes por la tarde, donde se libró una brutal balacera que dejó como consecuencia dos jóvenes impactados con disparos de arma de fuego.

Uno de ellos murió y fue identificado como Gonzalo Ezequiel Leiva de 19 años. En tanto, otro de los jóvenes permanece internado en el hospital Cullen y fue identificado como Sebastián Vázquez de 19.

Testigos e imágenes de la balacera

El episodio de violencia extrema fue denunciado por los vecinos que viven en la cuadra de calle fray M. Pérez y que escucharon el estruendo de las deflagraciones de los disparos de arma de fuego. Al lugar del enfrentamiento llegaron oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos.

Mientras tanto, Leiva fue sacado y llevado en una camioneta VW modelo Amarok hasta el hospital Cullen, pero ingresó fallecido. Los policías capitalinos buscaron testigos en el lugar sobre el suceso como también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona para desentrañar y esclarecer el crimen y él o los autores del homicidio.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del crimen de Leiva y de la gravedad del otro herido a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas de la Policía de Santa Fe. Éstos hicieron lo propio con el fiscal de homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

