Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Tras la detención del Colo Cappelletti este jueves y la reciente caída de otro de los prófugos, la lista de los diez más buscados se redujo a ocho.

La lista de prófugos más buscados actualmente es de 8, con Matías Gazzani a la cabeza de las recompensas ofrecidas.

Desde principios de agosto de este año, cuando el gobierno provincial la hizo pública, la lista de los diez prófugos más buscados tuvo algunos cambios. De la nómina original son dos los que ya fueron aprehendidos, mientras que otros dos, que se habían sumado luego de aquellas detenciones, también cayeron en las últimas semanas.

Por el momento son ocho los delincuentes más buscados por los que se ofrecen recompensas millonarias para quien aporte información que logre dar con sus paraderos.

La reciente detención detención de Fernando Andrés "Colo" Cappelletti, sindicado como parte de la banda que lidera el narco Lisandro "Limón" Contreras, es la cuarta detención en los últimos meses de quienes integraron la lista de prófugos más buscados. En este último caso fueron agentes de Gendarmería quienes lo aprehendieron cuando circulaba por la zona de Colón y Pellegrini, barrio Martin de Rosario.

Las otras detenciones se dieron todas en el último mes. El 27 de agosto cayó el primero: Gerardo Sebastián "Dibu" Gómez, quien era buscado por homicidio y por integrar una asociación ilícita ligada a Los Monos y a la barra brava de Newell's, fue detenido en Buenos Aires. El 12 de septiembre fue el turno de Waldo Bilbao, investigado por la Justicia Federal como miembro de una red de narcotráfico liderada por su hermano Brian, también miembro de la lista de los más buscados.

Antes de Cappelletti, el último en caer había sido el santafesino Ernesto Fabián Quintana. Era buscado por homicidio y curiosamente había sido ingresado a la lista de prófugos requeridos tan solo un día antes de ser detenido en Recreo.

Los prófugos que quedan, con Matías Gazzani a la cabeza

Hasta ahora Matías Gazzani, presunto narco que está prófugo hace un año y medio, fue más citado en las crónicas policiales que acusado por la Justicia. En 2023 solía ser mencionado por vecinos de la zona noroeste luego de homicidios que apuntaban a la banda Los Menores. Ahora distintas investigaciones ubican a este hombre de 29 años como líder de esa organización criminal y el gobierno provincial ofrece 60 millones de pesos de recompensa para quien aporte información que pueda dar con su paradero.

Gazzani

"Los Menores" es como se autodenominó la banda oriunda del barrio 7 de Septiembre que primero fue mencionada en 2023, tras una serie de homicidios en la zona noroeste, y ya en 2024 como sospechosos del asesinato del líder de la barra brava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, y su ladero Daniel "Rana" Attardo. Otros miembros del grupo de Gazzani fueron imputados en los últimos meses, entre ellos un policía que trabajaba en la actual Policía de Investigaciones y que filtraba información para proteger a la banda de eventuales allanamientos.

Brian Bilbao

La detención a mediados de julio de Pablo Raynaud, acusado como parte de una banda que transportaba cocaína desde Bolivia a la provincia de Santa Fe, volvió a poner sobre la mesa la misteriosa fuga de los hermanos Waldo y Brian Bilbao. Con el primero ya detenido, ahora el gobierno provincial ofrece 40 millones de pesos por el que sigue prófugo, aunque no tiene pedido de captura formal de parte de la Justicia de la provincia. La Justicia federal los investiga como parte de una banda narco que logró anticiparse a una serie de allanamientos llevados a cabo en octubre de 2023 y en los cuales fue desarticulada parte de la organización.

BrianBilbao

Esa investigación descubrió que la banda realizaba traslados de cocaína desde Bolivia hasta la provincia de Santa Fe, para luego distribuir la sustancia hacia Buenos Aires y Córdoba además de Rosario. Para esto contaban con avionetas, un hangar propio para guardarlas y pistas clandestinas para sus aterrizajes. Según los investigadores, la banda volcó sus ganancias a "actividades comerciales lícitas para ingresar el dinero o los bienes provenientes del narcotráfico, con el objeto de darles apariencia lícita y lograr su reutilización”. En ese sentido detectaron maniobras en rubros de taxis, locales gastronómicos, compra y venta de vehículos, organización de eventos, adquisición de inmuebles y partes de empresas agropecuarias.

Vicente Matías Pignata

Este hombre de 41 años está prófugo desde marzo de 2019, tiempos en los que el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecía 500 mil pesos de recompensa para quien aporte información. Hoy esa cifra, de acuerdo a la solicitud del gobierno provincial, escaló a 35 millones de pesos. Pignata, al igual que los hermanos Bilbao, es requerido por la provincia pero sin causa en este fuero sino por narcotráfico.

VicentePignata

Fue condenado en marzo de 2017 por tenencia de estupefacientes para su comercialización. A esa causa se le sumó otra por lavado de activos, en la que lo investigaban por compra de vehículos e inmuebles con fondos provenientes del narcotráfico.

Jesús Maximiliano Eusebio

Se sospecha, con más de una evidencia, que Jesús Maximiliano Eusebio está prófugo gracias a la colaboración policial. En diciembre de 2023 el suboficial de la policía santafesina Alan David Balbi fue imputado por encubrimiento al ser acusado de prestarle a Eusebio una casa de La Carolina, a 15 kilómetros de Rosario, para mantenerse evadido de la Justicia cuando ya tenía pedido de captura activo.

JesusEusebio

Eusebio es requerido por asociación ilícita y la recompensa que ofrece el gobierno es de 30 millones. Está sindicado como miembro de la organización criminal denominada "La Mafilia", para la Justicia liderada por el recluso Leandro "Gordo" Vilches.

Facundo Nicolás Aguirre

El 31 de agosto en el Centro de Justicia Penal fueron condenados a prisión perpetua dos hombres por un homicidio por el cual también podría haber sido juzgado Facundo Nicolás Aguirre. Es que, de acuerdo a la investigación, aparece como instigador de aquel asesinato ocurrido en agosto de 2022 y que tuvo como víctima a Miguel Leiva en el barrio Vía Honda.

FacundoAguirre

Ese asesinato estuvo enmarcado en disputas territoriales en el oeste rosarino para la venta de drogas al menudeo, trama que se cobró varias víctimas inocentes. Mismo trasfondo por el que también es requerido por otros homicidios y sospechado por su participación en el triple crimen de Villa Banana ocurrido en febrero pasado. El gobierno ofrece 30 millones de pesos.

Fernando Sebastián Vázquez

La causa por el doble crimen del líder de la barra brava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, y a su amigo Daniel "Rana" Attardo, acribillados en noviembre de 2024, tiene a dos imputados como partícipes necesarios. Uno es Alejandro "Cani" Zamudio, vinculado al paravalanchas canalla, y otro Alejandro Vázquez, hermano del prófugo Fernando Sebastián Vázquez por quien el gobierno ofreció 25 millones de pesos como recompensa.

FernandoVazquez

Vázquez es investigado por su participación en el doble asesinato de Pillín y Rana, sobre el cual se desconoce quién fue el autor material y cuál fue el móvil del ataque. Pero también lo requiere la Justicia federal dado que en los allanamientos de marzo pasado en los que fue detenido su hermano, en un domicilio vinculado a Fernando la policía halló 70 kilos de marihuana.

Alexis Emanuel "Chamí" Mendoza

Al menos una de las investigaciones que menciona a Chami Mendoza lo liga a la banda Los Menores, organización que ganó popularidad desde agosto de 2023 tras una serie de homicidios en la zona noroeste de Rosario. En los últimos meses también quedaron bajo la lupa por el doble crimen de Bracamonte y Attardo y en investigaciones por narcotráfico.

AlexisMendoza

En mayo pasado dos hombres fueron acusados de extorsionar a una mujer que había perdido un bolso con armas vinculadas a la banda Los Menores. En ese marco Mendoza aparece como uno de los sospechosos, por lo cual hay una recompensa de 25 millones relacionada a su pedido de captura por amenazas calificadas.

Ramiro Gastón Escalante

Meses antes de ser requerido por la Justicia, por lo cual el gobierno ofrece 20 millones de pesos como recompensa, Ramiro Escalante estuvo demorado. Fue el 13 de noviembre de 2024, cuando la policía buscaba a Lisandro "Limón" Contreras, días después detenido e imputado como jefe de una asociación ilícita. Escalante está identificado como organizador de esa banda junto a Jonatan Garraza, un policía de la provincia que también fue demorado en aquella ocasión, luego liberado y finalmente se entregó tras ser buscado por la Justicia.

RamiroEscalante

Esta organización comenzó a ser investigada luego de que Limón Contreras fuera mencionado tras el doble homicidio de Bracamonte y Attardo. Hasta entonces gozaban de cierto anonimato público, pero luego los investigadores detectaron que integraban una banda dedicada a varios delitos, entre ellos el juego y las apuestas clandestinas, sociedades fantasmas y maniobras con criptomonedas. Como parte de la banda, aunque en la audiencia imputativa a Contreras no fue incluido, también es mencionado Matías Gazzani.

A Escalante los investigadores lo perfilaron como "una persona de gran poder económico ligado directamente con el manejo de dinero proveniente de negocios ilícitos". El 13 de noviembre pasado, cuando fue demorado y luego liberado, conducía un Audi A1.

¿Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe?

Los informantes sólo cobran si contribuyen con el esclarecimiento de los delitos denunciados. El gobierno de Santa Fe pondrá el dinero sobre la mesa a cambio de ayudar en la captura y no habrá que esperar al cierre del proceso penal con una sentencia.

Una vez que la fiscalía interviniente confirma que la validez de los datos, el Estado paga la recompensa en efectivo, con "total anonimato" y "bajo constancia notarial de la escribanía" del Poder Ejecutivo provincial. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, describió un mecanismo tan sencillo como llamativo: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

Las autoridades remarcaron que las identidades de quienes colaboran con la búsqueda quedan absolutamente reservadas. "No tiene que hacer cola para ir al banco. Todo el esfuerzo está puesto en eliminar las trabas burocráticas que pudieran dar lugar a una filtración", comentaron fuentes oficiales cuando se dio a conocer la lista de prófugos.

Además de los 385 millones de pesos del presupuesto provincial, algunos prófugos como Gazzani y Vicente Matías Pignata aparecen en el programa nacional de recompensas con otros montos. Desde el Estado aclararon que estas medidas no son incompatibles con las que tomó el gobierno santafesino.

¿Cómo aportar información para cobrar recompensas?

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los sospechosos puede enviar un correo electrónico a [email protected]. Otra opción es presentarse en alguna de las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario

Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe

Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto

Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista

Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

El organismo provincial hizo el pedido de captura de la mayoría de las personas que figuran en la lista de prófugos. En el caso de Brian Bilbao, buscados por la Justicia federal, es posible comunicarse con el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de la dirección de correo electrónico [email protected]. Si no, también está la opción de concurrir a las siguientes oficinas judiciales para aportar datos: