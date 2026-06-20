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Microtráfico: tres detenidos en allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé con más de dos kilos de anfetaminas

Los procedimientos fueron ordenados por los fiscales Eric Fernández y Arturo Haidar de la Unidad Especializada del MPA. Secuestraron más de 400 dosis de cocaína listas para la venta, marihuana, balanzas, un posnet y más de medio millón de pesos en efectivo.

20 de junio 2026 · 18:32hs
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Microtráfico: tres detenidos en allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé con más de dos kilos de anfetaminas

Microtráfico: tres detenidos en allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé con más de dos kilos de anfetaminas

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en dos allanamientos por la venta de droga al menudeo y microtráfico que se realizaron este viernes en las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe.

Las diligencias fueron solicitadas por los fiscales Eric Fernández y Arturo Haidar en dos investigaciones abordadas por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General del MPA que se enmarcan en los objetivos priorizados de su Política de Persecución Penal.

Los allanamientos fueron llevados a cabo por personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) en una vivienda ubicada en Roverano al 2.400 de Santo Tomé y en una casa en calle Berutti entre León Ponce y Fray Santa María de Oro del barrio Los Troncos de Santa Fe.

Droga y elementos secuestrados

Además de las detenciones, fueron secuestradas 96,3 gramos de cocaína distribuida en 402 dosis en papel satinado y nylon; 2 kilos y 53 gramos de anfetamina; dos plantas y 29,62 gramos de marihuana; dos balanzas de precisión; elementos con vestigios de cocaína y marihuana; recortes de nylon y papel satinado; ocho teléfonos celulares; un posnet; un cuaderno con anotaciones y $542.300.

microtráfico droga Santa Fe Santo Tomé
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