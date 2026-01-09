Enzo Roldán volvió a Unión, pero Madelón no lo tendrá en cuenta

Luego de su paso por Platense, Enzo Roldán volvió a Unión ya que tiene un año más de contrato, pero Leonardo Madelón no lo tendrá en cuenta

Enzo Roldán no será tenido en cuenta por el DT de Unión Leonardo Madelón.

Hace unos días y luego de un entrenamiento, Enzo Roldán manifestó públicamente su deseo de continuar en Unión, luego de retornar al club, tras su paso por Platense.

Sin embargo, ese deseo no podrá concretarse, dado que el entrenador Leonardo Madelón no lo tendrá en cuenta. De este modo, el volante de 25 años se quedará en Santa Fe y no viajará con el plantel a Uruguay.

A Roldán le queda un año más de contrato con Unión y el Tate posee el 50% de los derechos económicos del jugador, la otra mitad pertenece a Boca.

En consecuencia, habrá que ver cual es el futuro de Roldán, quien por el momento se quedará a entrenar junto con Claudio Corvalán, quien también lo hace apartado del plantel.

Dos jugadores que en su momento fueron muy importantes para el equipo, pero que en esta nueva etapa, no serán considerados por el entrenador y tendrán que buscarse un nuevo club.