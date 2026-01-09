Uno Santa Fe | Unión | Unión

Enzo Roldán volvió a Unión, pero Madelón no lo tendrá en cuenta

Luego de su paso por Platense, Enzo Roldán volvió a Unión ya que tiene un año más de contrato, pero Leonardo Madelón no lo tendrá en cuenta

Ovación

Por Ovación

9 de enero 2026 · 12:12hs
Enzo Roldán no será tenido en cuenta por el DT de Unión Leonardo Madelón.

Prensa Unión

Enzo Roldán no será tenido en cuenta por el DT de Unión Leonardo Madelón.

Hace unos días y luego de un entrenamiento, Enzo Roldán manifestó públicamente su deseo de continuar en Unión, luego de retornar al club, tras su paso por Platense.

Roldán no será tenido en cuenta

Sin embargo, ese deseo no podrá concretarse, dado que el entrenador Leonardo Madelón no lo tendrá en cuenta. De este modo, el volante de 25 años se quedará en Santa Fe y no viajará con el plantel a Uruguay.

A Roldán le queda un año más de contrato con Unión y el Tate posee el 50% de los derechos económicos del jugador, la otra mitad pertenece a Boca.

LEER MÁS: Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

En consecuencia, habrá que ver cual es el futuro de Roldán, quien por el momento se quedará a entrenar junto con Claudio Corvalán, quien también lo hace apartado del plantel.

Dos jugadores que en su momento fueron muy importantes para el equipo, pero que en esta nueva etapa, no serán considerados por el entrenador y tendrán que buscarse un nuevo club.

Unión Leonardo Madelón Enzo Roldán
Noticias relacionadas
union presento a mansilla: vengo con la meta de hacer las cosas bien y ser protagonista

Unión presentó a Mansilla: "Vengo con la meta de hacer las cosas bien y ser protagonista"

union encamina el prestamo de junior marabel a sarmiento

Unión encamina el préstamo de Junior Marabel a Sarmiento

belgrano busca a martinez y se enfrian las chances de union

Belgrano busca a Martínez y se enfrían las chances de Unión

mateo del blanco, en el radar de corinthians y union toma nota

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Lo último

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

Último Momento
Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

Madelón apuesta a la cantera: cinco juveniles de Unión viajan a Uruguay para la pretemporada

Madelón apuesta a la cantera: cinco juveniles de Unión viajan a Uruguay para la pretemporada

Talleres avanzó con una propuesta formal por Nicolás Tripichio y San Lorenzo analiza el escenario

Talleres avanzó con una propuesta formal por Nicolás Tripichio y San Lorenzo analiza el escenario

Ovación
Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Pese a las ofertas que llegaron, Unión definió la continuidad de Diego Díaz

Pese a las ofertas que llegaron, Unión definió la continuidad de Diego Díaz

Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Enzo Roldán volvió a Unión, pero Madelón no lo tendrá en cuenta

Enzo Roldán volvió a Unión, pero Madelón no lo tendrá en cuenta

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"