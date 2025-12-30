Boca reactivó gestiones con San Lorenzo por Alexis Cuello y evalúa una oferta

Con la situación contractual regularizada en San Lorenzo, Boca Juniors volvió a mover fichas por el delantero de 25 años

Boca Juniors retomó las negociaciones con San Lorenzo por Alexis Cuello , uno de los nombres que aparece subrayado en la carpeta del Consejo de Fútbol para reforzar el frente de ataque. La normalización del vínculo contractual del delantero destrabó un escenario que había quedado en pausa y permitió reactivar contactos en plena ventana de transferencias.

Mientras se dilatan las gestiones por Marino Hinestroza y permanece en stand by el caso Gastón Hernández, en Brandsen 805 decidieron volver a poner el foco en Cuello. La dirigencia xeneize entiende que el contexto institucional del Ciclón, hoy en proceso de reordenamiento con una comisión directiva transitoria encabezada por Sergio Costantino , puede abrir una ventana de oportunidad.

Boca espera precio y prepara el movimiento

Con la deuda saldada y el jugador nuevamente habilitado, Boca levantó el teléfono para conocer las condiciones económicas de una eventual transferencia. El objetivo es claro: contar con una cotización concreta para avanzar con una primera oferta formal y acelerar los tiempos del mercado.

El perfil que seduce al Consejo

Cuello, de 25 años, viene de dos temporadas consecutivas de rendimiento aceptable, con cinco goles en 16 partidos durante el último Clausura. Sus características —movilidad, presión alta y ataque a los espacios— fueron destacadas incluso por Martín Palermo, y encajan en el perfil que busca el cuerpo técnico para renovar alternativas ofensivas.

El contexto del ataque xeneize

La idea de Juan Román Riquelme es sumar dos delanteros y un marcador central pensando en la Copa Libertadores 2026. La necesidad se explica sola: Milton Giménez atraviesa una sequía prolongada y Edinson Cavani continúa condicionado por problemas físicos recurrentes. En ese escenario, el nombre de Alexis Cuello gana fuerza y vuelve a posicionarse como una prioridad concreta.