Unión concretó la salida del defensor Fernando Díaz

Fernando Díaz, defensor de Unión, se convertirá en refuerzo de Nacional de Paraguay. El Tate lo cede a préstamo por un año

9 de enero 2026 · 12:36hs
Fernando Díaz se va de Unión y jugará en Nacional de Paraguay.

El defensor paraguayo Fernando Díaz se sumó a Unión a mediados del 2025. La dirigencia rojiblanca adquirió el 50% de la ficha del jugador, quien firmó contrato hasta diciembre del 2028.

Unión cedió a préstamo a Fernando Díaz

Sin embargo, el DT Leonardo Madelón nunca lo tuvo en cuenta, ya que a pesar de ir al banco en varios partidos, no logró debutar con la camiseta rojiblanca.

Por ello, este viernes se confirmó la salida del defensor zurdo, quien por estas horas estará viajando con destino a su país para sumarse a Nacional de Paraguay.

LEER MÁS: Enzo Roldán volvió a Unión, pero Madelón no lo tendrá en cuenta

La información indica que Unión negoció con Nacional de Paraguay para ceder a préstamo por un año a Fernando Díaz, sin opción de compra.

Sabiendo que en Unión no tendría chances de jugar, la dirigencia rojiblanca busca que el defensor tenga continuidad para en un futuro retornar al club, dado que no fijó una opción de compra.

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

Madelón apuesta a la cantera: cinco juveniles de Unión viajan a Uruguay para la pretemporada

Talleres avanzó con una propuesta formal por Nicolás Tripichio y San Lorenzo analiza el escenario

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Pese a las ofertas que llegaron, Unión definió la continuidad de Diego Díaz

Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Enzo Roldán volvió a Unión, pero Madelón no lo tendrá en cuenta

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

