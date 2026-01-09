Unión concretó la salida del defensor Fernando Díaz

Fernando Díaz, defensor de Unión, se convertirá en refuerzo de Nacional de Paraguay. El Tate lo cede a préstamo por un año

Fernando Díaz se va de Unión y jugará en Nacional de Paraguay.

El defensor paraguayo Fernando Díaz se sumó a Unión a mediados del 2025 . La dirigencia rojiblanca adquirió el 50% de la ficha del jugador, quien firmó contrato hasta diciembre del 2028.

Sin embargo, el DT Leonardo Madelón nunca lo tuvo en cuenta, ya que a pesar de ir al banco en varios partidos, no logró debutar con la camiseta rojiblanca.

Por ello, este viernes se confirmó la salida del defensor zurdo, quien por estas horas estará viajando con destino a su país para sumarse a Nacional de Paraguay.

La información indica que Unión negoció con Nacional de Paraguay para ceder a préstamo por un año a Fernando Díaz, sin opción de compra.

Sabiendo que en Unión no tendría chances de jugar, la dirigencia rojiblanca busca que el defensor tenga continuidad para en un futuro retornar al club, dado que no fijó una opción de compra.