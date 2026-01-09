Pese a las ofertas que llegaron, Unión definió la continuidad de Diego Díaz

Diego Armando Díaz tenía varias propuestas para emigrar, sin embargo, el DT de Unión Leonardo Madelón definió que siga en el plantel

Fueron muchos los clubes que llamaron a Unión preguntando por Diego Armando Díaz. Fundamentalmente equipos de la Primera Nacional, como así también, algunos del exterior.

Y si bien desde un primer momento la idea era cederlo a préstamo, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón le avisó a la dirigencia que tiene decidido mantener al delantero en el plantel.

El trabajo diario en la pretemporada, terminó por convencer al DT para dejar al goleador y tenerlo como una alternativa viable en la ofensiva.

LEER MÁS: Unión vuelve a ceder a préstamo al defensor Gastón Arturia

En diciembre del año pasado, Unión adquirió el 80% de la ficha de DAD en 150.000 dólares, a pagar en seis cuotas fijas de 25.000 dólares.

Así las cosas, Diego Díaz viajará con el plantel a Uruguay para jugar la Serie Río de la Plata y tendrá el desafío de tener mayor continuidad en este 2026 con la camiseta rojiblanca,